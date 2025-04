Czarna skórzana koszula to jedna z najmodniejszych propozycji sieciówek na nadchodzący sezon. Ta z H&M ma ciekawy, bardzo elegancki krój i atrakcyjną cenę. Spiesz się jednak z jej zakupem, bo klientki wykupują ją w mgnieniu oka.

Skórzana koszula z H&M za 129 zł

Skórzana koszula to element stylizacji, który każda kobieta powinna mieć w swojej szafie jesienią 2020 roku. Model z H&M zdecydowanie wpisuje się w obowiązujące trendy i do tego pasuje do dziesiątek stylizacji. Wykonana ze sztucznej skóry koszula jest świetnej jakości i wygląda supermodnie, co potwierdzają opinie klientek marki.

fot. Materiały prasowe

Koszula z nowej kolekcji H&M ma oversizowy krój, dlatego pasuje do każdej sylwetki i optycznie wysmukla figurę. Mogą sobie na nią pozwolić zarówno kobiety bardzo drobne, jak i te o pełniejszych kształtach.

Skórzana koszula z H&M jest zapinana na guziki. Dekolt koszuli zdobi klasyczny kołnierzyk. Propozycja sieciówki jest dostępna wyłącznie w sklepie internetowym H&M. Do wyboru masz rozmiary od XS do XXL. Cena jest wyjątkowo atrakcyjna, bo za koszulę zapłacisz tylko 129,90 zł.

Z czym nosić skórzaną koszulę?

Skórzana koszula wygląda dobrze w niemal każdej stylizacji. Zarówno tej oficjalnej, jak i bardziej casualowej. Noś ją do klasycznych, czarnych jeansów i modnych sneakersów Adidasa.

Skórzana koszula świetnie też uzupełni stylizację ze zwiewną sukienką w kwiaty. Noś ją na sukienkę i zwiąż w pasie. Dzięki temu połączysz rockowy pazur z delikatnością i dziewczęcą nutą.

