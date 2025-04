Kolejny odzieżowy sklep znika z polskich centrów handlowych. Od niedawna nie możemy już robić zakupów w stacjonarnych sklepach brytyjskiej odzieżówki New Look, a teraz kolejna sieć postanowiła się wycofać z Polski. O który sklep chodzi tym razem?

W ciągu kilku miesięcy z centrów handlowych znikną wszystkie sklepy norweskiej marki Cubus. Firma ogłosiła upadłość i decyzją sądu wszystkie jej sklepy zostaną zlikwidowane. Nie znaczy to jednak, że firma całkowicie zakończy działalność. Nadal będzie prowadzić sprzedaż poza granicami Polski.

Cubus zamyka sklepy w Polsce

Czym spowodowana jest taka decyzja? Okazuje się, że w ciągu ostatnich lat marka zanotowała ogromne spadki w sprzedaży. Straty były tak duże, że przyczyniły się do decyzji o ogłoszeniu upadłości marki. Co to oznacza dla klientów?

Wiele osób, które cenią sobie zakupy w Cubusie, z pewnością już zauważyły, że sklepy marki zniknęły z większości dużych galerii handlowych. W niedalekiej przyszłości zostaną też zlikwidowane kolejne. Mamy jednak dobrą wiadomość dla łowców okazji. Zamykanie sklepów oznacza ogromne promocje oraz likwidacje kolekcji. ani sieciówki będą mieć więc ostatnią szansę, by za grosze zrobić duże zakupy w ulubionym sklepie.

