Z pewnością w twojej szafie wisi choć jedna sukienka? Jeśli nie, to najwyższy czas dodać ją do swojej garderoby! Gwarantujemy, że stanie się twoim must have w ciepłe, jesienne dni.

Reklama

W jakim towarzystwie najlepiej czuje się granatowa sukienka?

Wbrew pozorom nie tylko latem możesz nosić sukienki. Dobry czas to również jesień i zima. Wystarczy zestawić je z grubymi rajstopami, botkami lub kozakami za kolano oraz swetrem , a zyskasz naprawdę oryginalny, bardzo kobiecy look.

Jaki fason wybrać tej jesieni?

W tym sezonie koniecznie postaw na sukienkę koszulową, znaną też pod nazwą szmizjerka. Jest niebanalną, ale wciąż niezwykle modną propozycją, Z pewnością spodoba ci się. Wygląda jak za duża męska koszula z przodem zapinanym na guziki. Jej dekolt wykończony jest kołnierzykiem lub stójką.

Żeby podkreślić atuty naszej figury, często przewiązywana jest paskiem w talii. Koszulowa sukienka pasuje kobietom o różnych typach sylwetki: u szczupłych pań podkreśli kobiece kształty, zaś u puszystych optycznie wyszczuplić dzięki pionowym cięciom i rzędowi guzików. Dodatki i odpowiedni fason pozwolą ci założyć szmizjerkę na wiele okazji i nosić ją na różne sposoby.

Modne sukienki z Sinsay

Wśród propozycji tej popularnej sieciówki są sukienki mini, midi i maxi. Można również zauważyć kilka dominujących tendencji. Najpopularniejsze są sukienki zdobione, uwielbianym przez kobiety, kwiatowym motywem. Florystyczne akcenty w jesiennym wydaniu są delikatne i drobne, ale nadal stylowe i kobiece. Sukienki w kratę to kolejny hit. Możecie je nosić z ramoneską i ciężkimi botkami.

Oczywiście nie zabraknie, tak modnych sukienek koszulowych. W jesiennej wersji zdobią je nie tylko piękne kwiaty, ale także pionowe, wysmuklające paski. A na specjalne okazje Sinsay ma koronkowe sukienki.

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków:Szukasz wygodnych butów na jesień? Pokochaj koturny!

W tych sukniach poczujesz się jak prawdziwa księżniczka. Są bajecznie piękne

Poczuj się kobieco! Sukienka koktajlowa to najlepszy strój na ważne wyjścia