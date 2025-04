W sklepach nadal trwają wyprzedaże, ale na sklepowych półkach pojawia się coraz więcej ubrań i dodatków z jesiennych kolekcji. Nam udało się znaleźć 18 rzeczy, które są godne (naszym subiektywnym zdaniem) uwagi.

Reklama

Nowości z sieciówek na sierpień

Nie wiemy skąd, to się u nas wzięło, ale oszalałyśmy na punkcie kwiatowych motywów. Ten wzór był jednym z najmodniejszych w sezonie wiosna-lato i zostaje z nami również na jesień. W naszych szafach musi znaleźć się rustykalna bluzka zdobiona florystycznym deseniem i sukienka w drobną "łączkę".

Naszej uwadze nie mogły umknąć różowe spodnie z podwyższonym stanem z Topshopu. Mają bajeczny kolor, który doskonale sprawdzi się w czasie pochmurnych, jesiennych miesięcy. Nie wiecie jak je nosić? Będą pasowały do białej koszuli i złotych sandałków na obcasie. Równie dobrze wypadną z obcisłym golfem i klasycznymi balerinami. Jeżeli lubicie zaszaleć, to noście je do sportowych butów.

Reklama

A co powiecie na eleganckie klapki damskie, które są na stabilnym szerokim obcasie? Może nie odważymy się ich kupić, ale są naprawdę bardzo ładne. Jeżeli nie przepadacie za metalicznymi kolorami, to możecie zdecydować się na czarne lub pudrowo różowe. Te buty będą idealne do spódnicy midi, topu i ramoneski.