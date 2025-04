Seksowna bielizna to jeden z naszych ulubionych elementów garderoby. Każda kobieta powinna mieć w swojej szufladzie przynajmniej jeden zestaw koronkowej bielizny. Jeżeli jeszcze się nie zaopatrzyłaś w zmysłowy zestaw, najwyższy czas na zakupy!

Reklama

Jakie są rodzaje biustonoszy?

Seksowna bielizna od zawsze w modzie

Już pod koniec XIX wieku zmysłowa i seksowną bielizna zaczęła robić zawrotną karierę. Kobietom pozwala pięknie wyglądać, a mężczyznom pobudza zmysły. Wcześniej kobiety nosiły prostą, bawełnianą bieliznę. Dziś miseczki, nogawki i ramiączka wykonywane są często z koronki, dzięki czemu stają się o wiele bardziej ozdobne i atrakcyjne.

Bez wątpienia seksowna bielizna to nie tylko przepiękna bielizna nocna, ale też body, gorsety, uwodzicielskie biustonosze oraz halki. Koronki, paski, troczki, staniki, stringi, halki, kokardki, wycięcia mogą spowodować prawdziwy zawrót głowy.

Seksowna bielizna stała się już elementem kobiecego świata, dzięki czemu jest tak różnorodna jak nigdy dotąd. Najmodniejsze kolekcje pełne zmysłowych detali, które zachwycają kobiety, a mężczyzn przyprawiają o szybsze bicie serca. Bielizna kusi... oj kusi!

Nie została jednak stworzona tylko po to, by podobać się mężczyznom, ale przede wszystkim po to, by odmienić kobiecy świat i uczynić panie bardziej świadomymi swojego ciała. Piękna, koronkowa bielizna dodaje pewności siebie i poczucia kobiecości! Jej noszenie zapewnia maksimum komfortu.

Popularne rodzaje seksownej bielizny

Seksowna bielizna dodaje seksapilu i zwiększa pewność siebie kobiety. Wśród zmysłowej bielizny prym wiodą oczywiście komplety koronkowe. Jak nie patrzeć, są najbardziej efektowne i pobudzające wyobraźnię. Jeszcze lepiej, gdy dochodzą do tego transparentne wstawki lub dodatkowe zdobienia, np. kokardki, diamenciki. Wówczas figi czy biustonosz wcale nie muszą być szalenie wycięte i skąpe, by podziałać na zmysły Jednak nie mniej rewelacyjnie prezentują się komplety biustonosz plus stringi lub fantazyjnie cięte majtki. Są to wersje o wiele bardziej prowokujące, choć wcale nie są wulgarne. Pamiętajcie, że koronki łagodzą obyczaje.

Bielizna koronkowa

Koronkowe majtki i biustonosz to klasyk wśród seksownej bielizny. Taki zestaw jest najczęściej wybierany na romantyczny wieczór. Koronka dodaje uroku i delikatności. Jest subtelnym materiałem, w którym kobieta może poczuć się kobieco i wyglądać seksownie.

Gorset

Seksowny, przylegający do ciała gorset do wybór idealny dla kobiet, które chcą poczuć się władczo i być pewnymi siebie. Gorset podkreśli kształt bioder i ud. Wymodeluje wąskie wcięcie w talii i optycznie podkreśli obfitość piersi. Jest dobrym rozwiązaniem także dla pań o pełniejszych kształtach. Wiele gorsetów ma wbudowane pasy do pończoch i dołączone stringi.

Jak wskazuje sama nazwa, to coś bliskiego ciału, niemalże stapiającego się z nim w jedno. Niezwykle zmysłowe i seksowne noszone w zaciszu sypialni lub pod sukienki albo grube jesienne swetry, kiedy lekko odsłania się w ruchu dodaje pikanterii nawet najprostszej stylizacji.

Kolorowo i zmysłowo

Klasyczna biała bielizna z bawełny ustąpiła miejsca kolorom, wzorom i całkowicie nowym krojom, które akcentują i podkreślają prawdziwą kobiecość. Kolory są bardziej wyszukane, a fasony – bardziej w stylu glamour. Miseczki biustonoszy są pokryte koronką lub zdobione haftami i dyskretnymi wzorami. Góra majteczek została wykończona elastyczną koronką.

Styl bielizny zmienił się diametralnie i w miejsce zwyczajnie skrojonych majtek pojawiły się nowe fasony – szorty, majtki typu panty czy stringi. Możesz wybierać spośród seksownej bielizny wykonanej z typowych materiałów – jedwabiu, satyny, czystej bawełny i materiałów z dodatkiem elastanu, które wspaniale dopasowują się do sylwetki. Masz też możliwość wyboru bielizny z bardziej ekstrawaganckich materiałów jak skóra czy lateks. Dziś bielizny się nie ukrywa, tylko nosi jak całkiem ładną biżuterię. Można nosić seksowną bieliznę, taką jak gorsety czy body, jako części garderoby, np. nw wieczór.

Więcej modnych ubrań i dodatków:

Reklama

Bardotka to wygodna i seksowna bielizna na wiele okazji. Podpowiadamy, jak wybrać idealny biustonosz

W nowy sezon wejdź w dobrym stylu! Wybrałyśmy najmodniejsze bluzki z nowych kolekcji

Szukasz wygodnych butów na jesień? Pokochaj koturny!