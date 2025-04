Sandały to absolutny must have w letniej garderobie. Odkryte buty sprawdzają się w upalne dni i pozwalają na tworzenie dziesiątek stylizacji. Jeśli do tego dorzucimy wysoki obcas i platformy, sandały doskonale wysmuklą całą sylwetkę i pomogą dodać kilka centymetrów wzrostu.

Piękny model butów znalazłyśmy w nowej kolekcji sieci CCC. Karmelowe sandały Jenny Fairy to już bestseller, na punkcie którego oszalały klientki marki. Mają bardzo atrakcyjną cenę. Zapłacisz za nie tylko 119 zł.

Karmelowe sandały na platformie z CCC za 119 zł

Propozycja sieciówki jest dostępna w dwóch kolorach: czarnym i karmelowym. Wykonane są ze sztucznego zamszu i ekologicznej skóry, która wyścieła wewnętrzną część podeszwy. Sandały mają wysoką platformę i gruby obcas, który zapewnia stabilny chód. Na pewno nie utkniesz na trawniku ani brukowanej drodze.

Platforma ma wysokość 3 cm, obcas 11 cm. Jeśli nie należysz do najwyższych kobiet, ten model doda ci wzrostu. Oprócz tego sandały na grubej platformie wyszczuplają stopę i wysmuklają nogi. Przez to, że są nieco toporne, reszta sylwetki wygląda na znacznie drobniejszą.

Do tego możemy zapewnić, że ten model z CCC jest niezwykle wygodny i spokojnie wytrzymasz w nich całą noc. Dlatego śmiało możesz założyć je na imprezę taneczną lub spacer po mieście. Do wyboru masz rozmiary od 35 do 40. Cena? Tylko 119 zł.

Z czym nosić sandały na platformie?

Tak naprawdę sandały na platformie z CCC możesz włożyć niemal do każdej stylizacji. Nie sprawdzą się jedynie przy kreacjach sportowych. Możesz włożyć do nich pastelowe spodnie z wysokim stanem za 79,90 zł i krótki bawełniany top za 39,90 zł. Zyskasz dziewczęcą stylizację boho.

Jeśli chcesz włożyć sandały na randkę lub imprezę, połącz je z letnią sukienką w egzotyczny wzór za 129,90 zł. Do tego złota biżuteria i jeansowa kurta i jesteś gotowa do wyjścia.

