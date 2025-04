Nie można odmówić Natalii Siwiec bezbłędnej, czekoladowej opalenizny. Celebrytka zawdzięcza nieco brazylijski look kosmetykom St. Tropez. Są teraz dostępne na promocji w Douglas w cenie od 95 zł.

Opalenizna Siwiec to zasługa kosmetyków St. Tropez

Natalia Siwiec jest fotomodelką i na koncie ma z pewnością niejeden romans z produktami brązującymi i samoopalającymi. Celebrytka jest „opalona” praktycznie przez 365 dni w roku kosmetykami St. Tropez - nawilżającą pianką lub pianką wodną - i jeśli poleca dany specyfik, to dlatego że bardzo dobrze zgłębiła temat samoopalania. Zresztą zdjęcia mówią same za siebie. Co ciekawe, nie są to najdroższe produkty tego typu na rynku, a dodatkowo teraz są w promocji.

Pianka wodna St. Tropez w promocyjnej cenie 142 zł

Jeśli mowa o promocji na kultowe kosmetyki marki St.Tropez, to prócz drogerii internetowych, samoopalającą piankę wodną o pojemności 200 ml można kupić z 21% upustem w perfumerii Douglas. Za ten bestsellerowy produkt zapłacisz 142 zł (cera regularna to 179 zł). Efekt po użyciu wodnej pianki jest trwały i bardzo naturalny. Nadaje złoty odcień opalenizny, nie przenosi się na ubranie i pachnie tropikalnymi wyspami. Lekka, przejrzysta formuła pianki wodnej St.Tropez zawiera w 100% naturalne substancje samoopalające. Warto mieć pod ręką specjalną rękawicę do nakładania produktu.

Ultranawilżająca pianka samoopalająca St.Tropez za 95 zł

Drugim, sztandarowym produktem marki polecanym przez Siwiec jest balsam w formie samoopalającej pianki, która nie tylko nada ciału piękną, kakaową opaleniznę, lecz także nawilży skórę. Jest to niekwestionowany hit marki. Jak pisze celebrytka, nakłada ją na 5 minut przed prysznicem (producent zaleca 1 minutę), a kolor pięknie rozwija się przez noc. Efekty? Zobaczcie same:

Pianka jest kultowym kosmetykiem marki, ale teraz możesz dostać ją na promocji - 120 ml produktu (wydajnego!) kupisz za 95 zł we wcześniej wspomnianej perfumerii. Cena regularna pianki St. Tropez to 119 zł.

