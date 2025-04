Zimowe wyprzedaże trwają w najlepsze! Najlepsza strategia, jaką warto obrać polując na modowe perełki? Kupuj to, co... dopiero będzie modne. Zanim w sklepach pojawią się kolekcje na wiosnę 2019 roku, ty już będziesz gotowa na nowy sezon. A do tego, sporo zaoszczędzisz, bo obniżki cen właśnie zbliżają się do momentu kulminacyjnego.

Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2019? Tutaj znajdziesz wszystko o najważniejszych trendach!

Co kupić na wyprzedaży na wiosnę 2019?

Doświadczone fashionistki doskonale wiedzą, że trendy na nowy sezon warto poznać odrobinę wcześniej. Dzięki temu, już w czasie wyprzedaży, kupują ubrania i dodatki, które mają potencjał, by stać się hitami. Teraz ty też możesz działać jak one! Podpowiadamy, w co warto zainwestować jeszcze przed nadejściem wiosny.

Kiedy za oknami zrobi się cieplej, w naszych szafach zagoszczą m.in. grochy i falbanki. Modne będą kolory: lawendowy, paryski błękit, palona żółć i wszystkie odcienie beżu.

Hitem wiosny będą damskie garnitury. Jeśli ten trend wydaje ci się zbyt formalny, kup chociaż elegancką marynarkę. Najmodniejsze są fasony w męskim stylu. Dla równowagi, dobierz do nich bardzo kobiece botki na obcasie - najlepiej w odważny wzór. P.S. Dla odważnych projektanci przygotowali... ubrania z siateczki!

Na kolejnych stronach znajdziesz nasze propozycje na wiosnę, które możesz upolować już teraz!

