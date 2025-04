Rozpinane swetry cieszą się ogromną popularnością. To rodzaj ciepłej, stylowej i praktycznej narzutki na wiele okazji. Bardziej eleganckie modele mogą zastąpić biurowy żakiet lub marynarkę. W tym sezonie na topie są modele klasyczne i z nutką najnowszych trendów. Doradzamy również, jak nosić rozpinany sweter.

Pomysły na stylizacje można czerpać z wielu źródeł np. pokazów mody, programów telewizyjnych czy mediów społecznościowych. Styliści radzą, by stawiać na klasykę, lecz - jeśli masz odwagę - próbuj eksperymentów.

Dobrze wygląda dopasowany sweter w duecie z tradycyjną białą koszulą lub bluzką. Jeśli dodasz do tego ołówkową spódnicę i szpilki, uzyskasz elegancki zestaw do pracy.

Inna propozycja to długi sweter w połączeniu z ulubionym t-shirtem, jeansami typu boyfriend i modnymi sneakersami. Taka niezobowiązująca stylizacja sprawdzi się na wiele okazji.

Zakładając pod narzutkę bieliźniany top, stworzysz zmysłowy zestaw np. na wieczorne spotkanie z ukochanym. Na dół możesz włożyć plisowaną spódnicę ze skóry ekologicznej. Zastanawiasz się, gdzie kupić idealny sweter rozpinany? Oto 6 najmodniejszych modeli sezonu z popularnych sieciówek.

Rozpinany sweter w paski, Pull&Bear, cena ok. 119,00 zł

Tej jesieni będziemy nosić swetry w paski. Najlepiej klasycznie, do białych, szerokich jeansów z wysokim stanem (to jeden z najpopularniejszych obecnie setów wśród zagranicznych influencerek). Przeglądając oferty sieciówek, w oko wpadł nam szczególnie oversize'owy model w biało-czarne paski z Pull&Bear.

Długi sweter rozpinany, Mango, cena ok. 249,99 zł

Długi fason to idealny wybór dla zmarzluchów. Ten modny sweter można nosić do wielu zestawów ze spodniami, spódnicami czy sukienkami. Szczególnie dobrze będzie wyglądał w stylizacjach boho, z kwiatowymi wzorami i zamszem.

Sweter rozpinany oversize, JDY, cena 99 zł

Piękny kolor butelkowej zieleni i model z nutką trendów pod postacią fasonu oversize. Rewelacyjny na co dzień, jako neutralna narzutka. Będzie pasował również do zestawów w stylu grunge rodem z lat 80. czy 90. np. do t-shirtów z nadrukami, spodni typu rurki i traperów.

Kolorowy rozpinany sweter, The Ragged Priest, cena 249,00 zł

Lubisz modowe eksperymenty? Odśwież swój look i wybierz kolorowy, rozpinany sweter. To ciekawy akcent, który doda charakteru nawet najprostszej stylizacji.

Rozpinany sweter Only, cena 159,00 zł

Sweter w neutralnym odcieniu szarości będzie świetnie wyglądał z wieloma innymi kolorami. Ten ponadczasowy wzór to inwestycja na dłużej niż jeden sezon. Dziewczęcego uroku nadają mu haftowane różyczki.

Krótki sweter rozpinany w kwiatki, Stradivarius, cena 119,00 zł

Kolejny klasyk, ale z modowym twistem w postaci kolorowych kwiatów. Krótszy fason swetra sprawdzi się zarówno do spodni z wysokim stanem, ołówkowej spódnicy. Idealny na co dzień, a także do pracy.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.10.2019

