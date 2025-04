Nasza pierwsza propozycja to Golarka Braun Series 9 Pro, która delikatnie usuwa włosy za jednym pociągnięciem. Braun Series 9 Pro, wyposażona jest w trymer ProLift delikatnie podnoszący oraz przycinający długie i twarde włosy. Dzięki unikalnej technologii dźwiękowej Braun, golenie jest szybkie i jednocześnie delikatne, nie ma więc mowy o podrażnieniach czy zaczerwienionej skórze. Technologia AutoSense dostosowuje moc do gęstości włosów, a dzięki głowicy ProHead golarka radzi sobie doskonale w przypadku 1-, 3- i 7- dniowego zarostu. Golarka jest też w 100% wodoodporna, można więc golić się z pianką, żelem, a nawet pod prysznicem, aby zapewnić sobie uczucie odświeżenia. Braun Series 9 Pro będzie więc idealnym wyborem dla każdego mężczyzny, który ceni sobie wygodę oraz niezawodność.

Cena: 1 999 zł*

Kolejnym pomysłem na idealny prezent dla chłopaka jest wielofunkcyjne urządzenie Braun Series X. Ta wszechstronna golarka elektryczna i trymer do zarostu dla mężczyzn zapewnia łatwe, szybkie i wygodne golenie przy każdym ruchu. Jej innowacyjne ostrze 4D zapewnia komfortowe golenie, a nasadka SkinGuard zapewnia bezpieczeństwo przy pielęgnacji nawet najbardziej wrażliwych obszarów, takich jak pachwiny, klatka piersiowa czy pachy – nie ma więc mowy o podrażnieniach czy zacięciach. Głowica Flex dopasowuje się do kształtu twarzy, co jest szczególnie przydatne przy goleniu trudniej dostępnych miejsc. Braun Series X dzięki swojej precyzji, łatwości użycia i delikatności będzie idealnym prezentem dla każdego mężczyzny, który ceni sobie wygodę i efektywność przy każdym goleniu.

Cena:189 zł*

Naszą ostatnią propozycją jest wielofunkcyjny trymer do zarostu Braun BT7240, stworzony z myślą o zapewnieniu łatwości, szybkości i wydajności przycinania. Wyposażony w innowacyjną technologię AutoSensing, która skanuje brodę 13 razy na sekundę i dostosowuje moc silnika urządzenia do gęstości zarostu, trymer oferuje wydajność niespotykaną w poprzednich generacjach trymerów marki Braun. Precyzyjne pokrętło oferuje 39 ustawień długości od 0,5 do 10 mm, umożliwiając dowolną stylizację zarostu. Trymer wyposażony jest też w kilka grzebieni, umożliwiających pielęgnację dłuższej brody lub włosów (grzebień 11 – 20 mm.), precyzyjnej stylizacji (głowica trymera do brody), czy nawet konturowania zarostu. Braun BT7240 sprawdzi się więc niezależnie od długości zarostu czy umiejętności użytkownika – jest idealnym wyborem zarówno dla mężczyzn, którzy dopiero zaczynają przygodę ze stylizacją swojej brody, jak i dla zaawansowanych miłośników dopracowanego zarostu.

Cena: 249 zł*

