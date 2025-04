Anna Lewandowska to nie tylko jedna z najpopularniejszych trenerek fitness w kraju. Dla wielu Polek to ikona mody i stylu, którą inspirują się, wybierając swoje kreacje. Teraz jest to prostsze niż kiedykolwiek, bo w sieciówce kupisz marynarkę do złudzenia przypominającą tę z garderoby gwiazdy.

Reklama

Marynarka jak u Anny Lewandowskiej z H&M

Na jednym z oficjalnych eventów trenerka zaprezentowała się w różowym komplecie, na który składały się dopasowane spodnie i luźna marynarka. To właśnie ona zwróciła naszą uwagę. Wiosenny kolor, lekko oversize'owy krój i wąskie klapy to składniki, które w połączeniu dały ubranie niemal idealne.

Czemu? Tego typu marynarka pasuje do każdego typu sylwetki, zarówno do plus size, jak i rozmiaru XS. Jest bardziej nowoczesna niż dopasowane żakiety.

fot. Materiały prasowe

Teraz podobną kreację możesz kupić w H&M. Długa, różowa marynarka jest dostępna na wyprzedaży w szwedzkiej sieciówce. Do wyboru masz pełną gamę rozmiarów - od XS do XL. Musisz się jednak pospieszyć, bo marynarka wyprzedaje się w mgnieniu oka. Sprzyja temu wyjątkowo niska cena. Za propozycję marki zapłacisz tylko 64,90 zł. To naprawdę bardzo kusząca oferta.

Z czym nosić długą marynarkę?

Taką marynarkę, jaką miała na sobie Anna Lewandowska, możesz nosić zarówno na co dzień, jak i na większe okazje. W stylizacji casualowej zestaw ją z prostymi spodniami i t-shirtem z nadrukiem lub jednolitą koszulą. Do tego dorzuć modne od kilku sezonów sneakersy lub klasyczne trampki.

Jeśli chcesz zyskać bardziej elegancki wygląd, załóż marynarkę do małej czarnej albo do zwiewnej sukienki w kwiaty. Całość uzupełnij szpilkami i elegancką biżuterią. Świetnie sprawdzą się np. długie, błyszczące kolczyki.

Reklama

Zobacz więcej modowych inspiracji: