Rozkloszowana spódnica to jeden z naszych ulubionych krojów. Nic dziwnego! Elegancka i zmysłowa, ubiera prawie każdą figurę, a dodatkowo pięknie kołysze się i układa, gdy chodzimy. Jeżeli masz taką spódnicę w swojej szafie lub zastanawiasz się nad jej zakupem, zobacz z czym ją nosić!

Rozkloszowana spódnica to modowy klasyk

Jest jednym z kanonów klasyki mody. Podbiła świat mody już w latach 40., gdy pojawiły się na wybiegu jako element stylu pin up. Stworzył ją sam Christian Dior, proponując zaledwie rok po II wojnie światowej nowy model kobiecej sylwetki i elegancji, nazwany new look. Spódnice mocno ściągnięte w talii miały legendarną już długość 39,5 cm od ziemi i były noszone z obcisłą górą akcentującą biust.

Ten model spódnicy z wysokim stanem pokochały m.in. Audrey Hepburn, Brigitte Bardot czy Sophia Loren. Uszyty z gęsto przekładanego materiału układa się wokół bioder niczym falbana. Często ma wzmocnioną tiulem podszewkę, dzięki czemu jest jeszcze bardziej rozkloszowana i szerzej się układa. Jej uniwersalny krój projektowany jest z różnych materiałów: od lekkiego, lejącego się aksamitu przez bawełnę, jeans, sztruks aż po sztywny filc. Mogą mieć różną długość od mini, poprzez midi, aż do maxi. W tym sezonie hitem są rozłożyste plisowane spódnice.

Komu pasuje rozkloszowana spódnica?

Rozkloszowana spódnica zyskała na popularności przede wszystkim dlatego, że świetnie leży na większości sylwetek. To tajna broń każdej kobiety. Pięknie podkreśla szczupłą talię, którą można dodatkowo wyeksponować efektownym paskiem, wydłużają sylwetkę i dodają stylu. Znakomicie modeluje proporcje równoważąc górne i dolne partie ciała.

Potrafi też skutecznie zakryć dodatkowe centymetry i mankamenty figury – zbyt grube uda czy szerokie biodra. Wygląda świetnie na gruszkowych figurach, pozwalając uzyskać wylansowany przez Diora efekt klepsydry. Kobiety szczupłe mogą śmiało pozwolić sobie na krótkie spódnice rozkloszowane. Pokażą one zgrabne nogi i ładnie podkreślą sylwetkę. Kobiety, które chcą zakryć np. masywne łydki, mogą wybrać spódnice rozkloszowane midi, które schowają to, na czym nam zależy.

Ponieważ dostępne są w różnych fasonach, z łatwością można je odpowiednio dopasować do każdej sylwetki. I tak, suto marszczone w pasie, są odpowiednie dla osób szczuplejszych, panie z brzuszkiem powinny wybrać modele z zaszewkami, luźno opadające i zarazem wysmuklające sylwetkę.Można więc powiedzieć, że ten fason ubrań nadaje się do każdej figury i każdej kobiecie dodaje gracji i elegancji.

Rada stylistki:

Wybierz taki model spódnicy, który będzie luźno układał się na biodrach. Zbyt obcisła góra może krępować ruchy oraz podkreślić wszystkie mankamenty sylwetki. Cała reszta zależy od długości spódnicy i oczywiście całej stylizacji.

Z czym nosić rozkloszowaną spódnicę?

Rozkloszowana spódnica jest uniwersalna i pasuje niemal na każdą okazję. Świetnie sprawdzi się na co dzień w pracy czy na wieczorną imprezę. O jej przeznaczeniu decyduje tkanina, z której została uszyta. Bawełniane materiały gładkie i w desenie wolą dzienne stylizacje, natomiast modele z połyskującej satyny lub tafty czy tiulu wkładamy na wieczór.

Spódnicę o tym fasonie możesz wybrać w dowolnym kolorze, w tym sezonie szczególnie polecane są: zielony, niebieski, żółty albo fuksja. Jeśli lubisz ubrania w desenie, postaw na kwiaty, paski, grochy. W takim wypadku góra powinna być kolorystycznie jednolita.

Wśród rozkloszowanych fasonów szczególne miejsce zajmują spódnice tiulowe. Niegdyś zarezerwowane wyłącznie na wielką imprezę, teraz nosi się także na co dzień. Zestawiamy je z bawełnianymi T-shirtami oraz krótkimi kurteczkami jeansowymi lub skórzanymi ramoneskami.

Wybór odpowiedniej spódnicy rozkloszowanej dla swojej figury to nie wszystko. Oprócz tajnych sztuczek związanych z modelowaniem sylwetki warto pamiętać o pozostałych elementach garderoby, z którymi ją zestawiamy. Wyczucie stylu i zabawa trendami tak, aby wyglądać modnie z pewnością pozwolą osiągnąć ci efekt wow!

Można ją nosić zarówno do wysokich obcasów, jak i płaskich balerinek. Z rozkloszowaną spódnicą najlepiej będzie wyglądać obcisła bluzka, koszula włożona do środka lub krótki, również obcisły top. Gdy dół ubrania jest kloszem, pamiętajmy o tym, aby zachować odpowiednie proporcje sylwetki i podkreślić górę, Przede wszystkim postaw na wygodę.

