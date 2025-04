Rozkloszowana spódnica to jeden z najbardziej kobiecych fasonów. Pasuje niemal do każdej sylwetki, idealnie modelując i podkreślając talię. Noszona z eleganckim kardiganem i prostymi dodatkami stworzy stylowy zestaw do pracy, lecz sprawdzi się również na wielkie wyjście. Podpowiadamy, jak ją stylizować oraz prezentujemy modne modele z sieciówek.

Na wiele sposobów! To fason, który jest klasyczny i ponadczasowy. Należy do kanonu mody. Dawniej był kwintesencją elegancji. Tego typu spódnice łączono z kobiecymi bluzeczkami, czółenkami i niewielkimi torebkami, noszonymi w dłoni.

Obecnie rozkloszowane spódnice wciąż dobrze wyglądają w połączeniu ze stylem retro i vintage. Lecz nie jest to już jedyna możliwość. Obecnie styliści zalecają, by zestawiać spódnice ze stylem casualowym.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Pomysły na stylizacje ze spódnicą rozkloszowaną:

Ze swetrem i botkami - propozycja na chłodniejsze miesiące roku. Noś z kryjącymi rajstopami we wzorki.

propozycja na chłodniejsze miesiące roku. Noś z kryjącymi rajstopami we wzorki. Z ramoneską i trampkami - look w stylu lat 50. Uzupełnij go kobiecym topem lub nieśmiertelnym białym t-shirtem.

- look w stylu lat 50. Uzupełnij go kobiecym topem lub nieśmiertelnym białym t-shirtem. Z białą bluzką i szpilkami - idealny zestaw do pracy w biurze. Sprawdzi się podczas formalnych spotkań.

Jest jednym z kanonów klasyki mody. Podbiła świat mody już w latach 40., gdy pojawiły się na wybiegu jako element stylu pin up. Stworzył ją sam Christian Dior, proponując zaledwie rok po II wojnie światowej nowy model kobiecej sylwetki i elegancji, nazwany new look. Spódnice mocno ściągnięte w talii miały legendarną już długość 39,5 cm od ziemi i były noszone z obcisłą górą akcentującą biust.

Ten model spódnicy z wysokim stanem pokochały m.in. Audrey Hepburn, Brigitte Bardot czy Sophia Loren. Uszyty z gęsto przekładanego materiału układa się wokół bioder niczym falbana. Często ma wzmocnioną tiulem podszewkę, dzięki czemu jest jeszcze bardziej rozkloszowana i szerzej się układa.

Jej uniwersalny krój projektowany jest z różnych materiałów: od lekkiego, lejącego się aksamitu przez bawełnę, jeans, sztruks aż po sztywny filc. Mogą mieć różną długość od mini, poprzez midi, aż do maxi. W tym sezonie hitem są rozłożyste plisowane spódnice.

Do każdej! To najbardziej uniwersalny krój spódnicy, który perfekcyjnie wydobywa walory kobiecej sylwetki. Pasuje do wszystkich typów sylwetki. Podkreśla talię, maskuje okolice bioder, brzucha i ud, a jednocześnie eksponuje zgrabne łydki i kostki.

Doskonale będą w nim wyglądały kobiety o figurze klepsydry z pełnym biustem i krągłymi biodrami. Panie o sylwetce gruszki mogą liczyć na wyrównanie propozycji, a osoby bez wyraźnie zaznaczonej linii talii i bioder - zyskają zarys kobiecych kształtów.

Nie ma przeciwwskazań, by nosić rozkloszowane spódnice również przy pełnych kształtach. Należy jedynie pamiętać, by spódnica nie była zbyt rozłożysta. Nadmiar materiału może niepotrzebnie pogrubić i skrócić sylwetkę.

Wybór jest ogromny! Niemal każda sieciówka oferuje różne wzory i kolory spódnic rozkloszowanych. Obecnie modne są modele w orientalne printy, które doskonale pasują do stylu boho.

Popularne są również szalenie kobiece spódnice w kwiaty. To klasyczny i ponadczasowy wybór, który sprawdzi się na wiele okazji. Jego zaletą jest to, że nigdy nie wyjdzie z mody.

Od kilku sezonów na topie są spódnice z guzikami w stylu rustykalnym. Są świetne na lato. Można je nosić z espadrylami i wiklinowymi koszykami.

