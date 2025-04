Lidl nie przestaje zaskakiwać okazjami. W ofercie dyskontu codziennie pojawiają się nowe modowe perełki w cenach dużo niższych niż w sieciówkach. Absolutnym hitem okazał się płaszcz w kratę z Lidla. Równie popularne były ramoneski z Lidla, a także eleganckie sukienki do pracy z Lidla. Teraz naszą uwagę przykuła parka, która jest nie tylko modna, ale też kosztuje niewiele.

Reklama

Parki z Lidla w niskich cenach

Mowa o wodoodpornej i wiatroszczelnej parce, która idealnie sprawdzi się w czasie zimowej niepogody. To klasyczne okrycie wierzchnie, które nigdy nie wychodzi z mody, lecz przede wszystkim jest bardzo praktyczne.

fot.Materiały prasowe

Kurtka jest dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych: khaki i czarnym. Wersja w kolorze khaki została ozdobiona kwiatowym haftem. Obie parki mają odpinane kaptury ze sztucznym futerkiem. Przedłużony tył zapewni ciepło, a sznurek do regulacji szerokości talii wyczaruje piękną sylwetkę. Oba modele mają również praktyczne kieszenie, które pomieszczą niezbędne drobiazgi.

Stylową parkę można obecnie kupić w Lidlu w promocji. Cena to 59,99 zł (zamiast 129,00 zł).

Parki pochodzą z kolekcji XXL, która przeznaczona jest dla kobiet o pełnych kształtach. Są dostępne w rozmiarach 46-56. Można je kupić w sklepie internetowym - numer artykułu to 100267385.

Parka to klasyczne okrycie wierzchnie w stylu casual, które idealnie sprawdza się na co dzień. Ma swoje stałe miejsce w trendach w każdym sezonie jesienno-zimowym. Doskonale pasują do codziennych zestawów w miejskim stylu. Mogą być również uzupełnieniem stylizacji sportowych.

Reklama

Więcej na temat oferty dyskontów Lidl:

W Lidlu eleganckie koszule do pracy. Kosztują tylko 22 zł

W Lidlu kolekcja eleganckich ubrań do pracy. Ceny od 34 zł

W Lidlu rewelacyjne sukienki do pracy. Kosztują tylko 45 zł