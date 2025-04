Reserved to polska sieciówka prowadzona przez spółkę LPP. Pierwszy salon powstał w 1998 roku, a teraz marka jest obecna w większości centów handlowych na terenie całego kraju. Jednak założycielom nie wystarczyła popularność w Polsce. Obecnie salony Reserved są już m.in. w Rosji, Czechach czy Wielkiej Brytanii

Marka w swojej ofercie ma produkty dla kobiet, mężczyzn i dzieci, a projektanci pracujący dla Reserved tworzą ubrania i dodatki inspirowane najnowszymi trendami. Dzięki temu w salonach możemy nabyć proste i klasyczne sukienki, płaszcze, spódnice czy spodnie o najmodniejszych krojach i wzorach.

Zobaczcie, jakie hity na sezon jesień-zima 2017/2018 przygotowała ta znana i lubiana marka.

1. Sukienki

Wiele kobiet rezygnuje z chodzenia w sukienkach, a to bardzo duży błąd. Przecież żaden inny element garderoby nie robi tyle dobrego dla sylwetki. Potrafi zatuszować jej niedoskonałości i uwydatnić atutu w kilka sekund.

Naszym hitem jest aksamitna kiecka z koronkowymi wstawkami i czerwona z wycięciami na ramionach.

2. Spódnice

Chyba żadna z was nie ma wątpliwości, że spódnica to jeden z najbardziej kobiecych elementów garderoby.

Seksowne mini, stylowe midi, eleganckie solejki i modne maksi znajdziecie w jesienno-zimowej kolekcji Reserved. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie najciekawsze propozycje tej popularnej marki.

fot: materiały prasowe Reserved

3. Marynarki

Marynarka to jeden z najbardziej uniwersalnych elementów garderoby. Jeden żakiet możecie nosić na wiele sposobów i nie musicie się martwić, że w następnym sezonie wyjdzie z mody. To klasyk, który jest hitem od wielu lat.

Naszym hitem z jesienno-zimowej kolekcji Reserved jest granatowa marynarka z wiązaniem przy rękawach i szara w bardzo modną kratkę. To świetna propozycja dla kobiet kochających modę w męskim stylu.

4. Spodnie

Lubimy nosić spodnie, bo są wygodne, a jesienią i zimą świetnie chronią przed chłodem. Tylko jakie fasony są obecnie na topie i jakie modele warto mieć w swojej szafie? Jedno jest pewnie. Wszystkie najmodniejsze propozycje znajdziecie w nowej kolekcji Reserved.

Sezon jesień-zima 2017/2018 to według najnowszych trendów czas luzu i swobody. Na czasie są szerokie spodnie, które są bardzo łaskawe dla figury i większość kobiety wygląda w nich zniewalająco. Hitem są również eleganckie cygaretki i efektowne spodnie we wzory.

5. Swetry

Chyba żadna z nas nie ma wątpliwości, że ciepły sweter jest obowiązkowym elementem każdej jesienno-zimowej garderoby. Chroni przed zimnem, ukrywa niedoskonałości i uwydatnia atutu sylwetki.

fot: materiały prasowe Reserved

W sezonie jesień-zima 2017/2018 na topie są grube i obszerne swetry, w których można schować się przed całym światem i zapomnieć o szarej rzeczywistości. Na szczęście popularne sieciówki w swoich kolekcjach biorą pod uwagę trendy, które są lansowane przez znanych projektantów i największe domy mody.

6. Koszule

Koszula to element garderoby, który na stałe wszedł do damskiej szafy. Obok dżinsów, eleganckich szpilek, trencza i małej czarne to klasyk, który powinna mieć każda stylowa kobieta.

Tak naprawdę tylko od was zależy jaki model wybierzecie. W sezonie jesień zima na topie są koszule w kratę i te zdobione kwiatowym motywem. Jednak my jesteśmy tradycjonalistkami i stawiamy na klasykę. Decydujemy się na białą koszulę, która jest najbardziej uniwersalnym ciuchem, jaki znamy.

7. Płaszcze

Pogoda niestety coraz bardziej daje się nam we znaki. Najwyższy czas pomyśleć o zakupie ciepłych kurtek i płaszczy. My niestety mamy dość duży problem z tym elementem garderoby. Ciężko nam znaleźć model, który będzie miał odpowiedni krój, kolor i długość.

Oczywiście nie raz widziałyśmy perełki, ale nasz zapał mijał, gdy dowiadujemy się, ile kosztują. Dlatego postanowiłyśmy poszukać okrycia wierzchniego, które jest dodatkowo w przystępnej cenie.

fot: materiały prasowe Reserved

8. Buty

Naszym hitem są czarne botki na niskim obcasie, które mają delikatnie wydłużone przody. Będziecie mogły nosić je do każdej jesienno-zimowej stylizacji. Stworzą zgrany duet z casualowymi dżinsami, eleganckimi cygaretkami, a nawet kobiecymi sukienkami.

A może marzycie o modowej odmianie? Zdecydujcie się na bordowe buty na ozdobnym obcasie. Klasyczny krój sprawia, że mimo wszystko są ponadczasowym modelem, który będziecie mogły nosić również w kolejnym sezonie.

9. Torebki

Zapewne macie w szafie jedną lub kilka torebek, ale przecież ten dodatek nosicie codziennie, więc zakup jeszcze jednej nie jest złym pomysłem. Jeżeli wychodzicie z takiego założenia, to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii.

W zestawieniu znajdziecie eleganckie modele w czarnym kolorze, które sprawdzą się na co dzień i będą odpowiednie dla każdej wielbicielki klasyki. A jeżeli chcecie dodać do swojej garderoby odrobinę koloru, to wybierzcie czerwoną lub zieloną torbę na ramię. Może szukacie malutkiej torebki na długim pasku? Świetnie! W jesienno-zimowej kolekcji znajdziecie kilka idealnych propozycji. Czerwona ze złotymi wykończeniami to nasz redakcyjny hit.

