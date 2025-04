Po raz kolejny wybrałyśmy nasze hity miesiąca! W tym miesiącu pokazujemy wam rzeczy, które skradły nasz serca. Tym razem polecamy wam ciuchy, które chcemy mieć w swoich szafach, kosmetyki, które pokochałyśmy od pierwszego użycia i książki, od których nie możemy się oderwać.

Co będzie modne w sezonie jesień-zima 2018/2019? Tutaj znajdziesz wszystko o najważniejszych trendach!

W tym miesiącu nasze zestawienie zaczynamy od Sylwii, która jest redaktorem działu Przepisy. Jednak prywatnie uwielbia dobrej jakości kosmetyki. Tym razem zachwyciła się nawilżającą maseczką na noc:

Jeżeli szukasz ciekawej książki, to być może zainteresuje cię propozycja Basi, które jest redaktorem działu Dieta i Fitness. W tym miesiącu poleca wam „Obsesje piękna” Renee Engeln:

Ta książka nie jest kolejnym zbiorem pustych haseł: pokochaj siebie, zaakceptuj swoje ciało...Obsesja piękna została napisana przez znaną panią psycholog Renne Engeln, która poświęciła swoje życie na badania naukowe związane z postrzeganiem ciała i przedmiotowym traktowaniem kobiet. Książka opiera się o wyniki badań, ale obfituje także w rozmowy z kobietami w różnym wieku, z różnych kultur, by pokazać jak kultura wpływa na postrzeganie własnej wartości przez pryzmat urody. Autorka nie zatrzymuje się na teoretyzowaniu, daje nam kobietom narzędzia do tego, by we własnym zakresie chronić siebie i bliskie nam osoby przed obsesją piękna. Mój Partner także przeczytał tę książkę i stwierdził, że to pozycja obowiązkowa dla każdego mężczyzny, któremu zależy na żonie, partnerce, córce, mamie...

- Basia, redaktor działu Dieta i Fitness