1 z 27

Mata do jogi FLOW Ocean Love, Joy in me, cena: 279 zł

Mata do jogi Joy in me to najlepszy dowód na to, że piękne przedmioty zachęcają do ruchu. Do jogi wróciłam niedawno i to tylko dlatego, że na darmowe zajęcia wyciągnęła mnie przyjaciółka. Gdy Kaśka rozłożyła swoją matę do jogi oniemiałam. Piękne kolory, wzburzone morze, fale pod stopami. Miałam okazję wypróbować także jej przyczepność i wygodę. Jest fantastyczna! Pod nogami woda, nad głową okno, w które stukał deszcz! Od tamtej pory jogę praktykuję regularnie. Czekam tylko na swoją matę Ocean Love…

- Basia, redaktor działu Dieta i fitness