13 z 26

Cienka bluza ze wstążką, Hibou, cena: 199 zł

Domowy strój nigdy nie powinien sprowadzać się do rozciągniętych dresów i starego t-shirtu! We własnym mieszkaniu także można wyglądać stylowo. Bluza Hibou ujęła mnie delikatnym kolorem brudnego różu i ciekawym wycięciem na plecach. Spokojnie, to, co widzicie na zdjęciu to nie dekolt :)! Dodatkowy plus za miły w dotyku, elastyczny materiał.

- Basia, redaktor działu Dieta i fitness