Perfumy samodzielnie mieszane, Mo61 Perfume Lab, 50 ml, cena: 259 zł

Samodzielne mieszanie perfum to ciekawa przygoda, ale też szansa na wyciszenie, skupienie i 100% koncentrację na zmysłach. Kilka lat temu dostałam kupon prezentowy na „zamieszanie” i to był strzał w dziesiątkę. Powstał zapach, który bardzo dobrze odzwierciedla mój charakter. Teraz do niego wróciłam i go odtworzyłam!

- Basia, redaktor działu Dieta i fitness