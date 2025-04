Po raz kolejny wybrałyśmy nasze hity miesiąca! W tym miesiącu pokazujemy wam rzeczy, które skradły nasz serca. Tym razem polecamy wam ciuchy, które chcemy mieć w swoich szafach, kosmetyki, które pokochałyśmy od pierwszego użycia i książki, od których nie możemy się oderwać.

Nasze zestawienie zaczynamy od Agaty, która na co dzień jest wydawcą serwisu. Jednak prywatnie jest specjalistką od znakomitej jakości kosmetyków w przystępnej cienie. W tym miesiącu poleca wam olejek różany marki Bielenda:

To pierwszy olejek, który ma tak lekką konsystencję! Dodaję go do swojemu ulubionego kremu i taką miksutrą smaruję buzię przed pójściem spać. Pięknie pachnie i ma naprawdę cudowne właściwości. Polecam!

- Agata, wydawca serwisu.