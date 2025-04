9 z 25

Czółenka Conhpol Elite cena ok. 399 zł

To moje buty idealne do zadań specjalnych :) Są piękne, wygodne i wysmuklają sylwetkę. Zwróciłam na nie uwagę ze względu na piękny, klasyczny kolor i kształt. Buty sprawdzą się zarówno do letnich stylizacji, do pracy, czy na weselne, a nawet własny ślub (w połączeniu w białą suknię wyglądają wspaniale)!

W ofercie Conhpol Elite znajdziesz duży wybór przepięknych i bardzo eleganckich butów. To, co dla mnie najważniejsze to to, że marka oferuje czółenka w rozmiarze 35 :)

- Gosia, redaktor treści specjalnych