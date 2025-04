Czarne sandały na obcasie Kazar, cena, ok. 449 zł

Uwielbiam bazę matującą The POREfessional od Benefit. Dlatego bardzo się cieszę, że powstała rozświetlająca wersja tego kultowego kosmetyku. - Karolina, redaktor działu Moda i Uroda

Rozświetlajaca baza pod makijaż The POREfessional Benefit

Okulary przeciwsłoneczne Belutti, cena, ok. 299 zł

Rozświetlenie i błysk to jeden z najważniejszych trendów na sezon wiosna-lato 2018. Jeżeli zależy wam na oszałamiającym efekcie, to wypróbujcie nowość od Loreal Paris. - Karolina, redaktor działu Moda i Uroda

Rozświetlacz w płynie Loreal Paris, cena, ok. 59,99 zł

Klasyczne beżowe czółenka pasują do wielu stylizacji i są odpowiednie na wiele okazji. Mnie ostatnio wpadł w oko model na słupku z kolekcji polskiej marki Paso a Paso. - Karolina, redaktor działu Moda i Uroda

Zamszowe czółenka ESTERA Paso a Paso, cena, ok. 320 zł

Wiecie, że ten telefon odblokowuje się na widok twarzy swojego właściciela?! To technologiczne cudo zaskakuje na każdym kroku. Musisz je przetestować!

Smatfon Huawei Mate 10 lite, cena ok. 1300 zł

fot. Materiały prasowe

Matowa pomadka do ust, Gigi Hadid x Maybelline New York, cena ok. 40 zł