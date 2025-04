Pull&Bear zna każdy wielbiciel modnych ubrań w przystępnej cenie. Marka od lat sięga po najważniejsze trendy sezonu i łączy je z tym, co się nosi na ulicach. Dzięki temu powstają wygodne oraz łatwe w noszeniu ubrania i dodatki.

Krótka historia marki Pull&Bear

Marka rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku i od początku miała jasno określone cele - ubierać młodych ludzi, zaangażowanych w swoje najbliższe otoczenie i lokalną społeczność. Celem Pull&Bear było trafić do osób ubierających się swobodnie, unikających stereotypów, które chcą czuć się dobrze w swoich ciuchach.

Ta popularna sieciówka zmienia się razem ze swoimi klientami. Zawsze uważnie śledzi nowinki technologiczne, ruchy społeczne, a także nowe nurty w muzyce i sztuce.

Marka należy do Grupy Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home i Uterqüe). Pull&Bear jest blisko 80 państwach i ma ponad 970 sklepów stacjonarnych i znakomicie prosperujący sklep internetowy.

fot: materiały prasowe Pull&Bear

Hity z najnowszej kolekcji Pull&Bear

Jeżeli szukacie stylowego płaszcza na jesień, ciepłej kurtki na zimę, kobiecej sukienki na randkę z ukochanym, wygodnych dżinsów na co dzień, modnej koszulki do ulubionych szortów czy ciepłego swetra na mroźne dni to koniecznie zajrzyjcie do sklepów Pull&Bear.

Naszym hitem na sezon jesień-zima 2017/2018 są płaszcze, które możecie znaleźć w ofercie tej popularnej marki. W tym roku wracają klasyczne płaszcze w kratę, z futrzanym kołnierzem, sztuczne kożuchy, kurtki puchowe, parki i futra w wersji eko. Z pewnością przypadną do gustu miłośniczkom klasyki. Polecamy wam również uniwersalne modele oversize, które są nie tylko stylowe, ale również bardzo praktyczne.

fot: materiały prasowe Pull&Bear

Nasze hity z jesiennej kolekcji Pull&Bear: