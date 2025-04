Kurtka na zimę powinna spełniać dwa podstawowe zadania. Pierwsze z nich to oczywiście zapewnienie odpowiedniego ciepła w czasie chłodniejszych miesięcy roku. Drugie - powinna być stylowa. Czasy, kiedy zimowe okrycia wierzchnie ocieplały, lecz były mało efektowne, odeszły w zapomnienie. Zobacz, jakie kurtki zimowe są obecnie na czasie!

Kurtki puchowe na jesień i zimę 2018/2019

Co roku największą popularnością cieszą się czarne puchówki. I nic dziwnego, są uniwersalne i pasują do każdej stylizacji. Jednak warto pamiętać, że nie jest to jedyna możliwość. Sieciówki oferują szeroki wybór ocieplanych okryć wierzchnich w wielu wariantach.

Absolutnym hitem są puchowe kurtki w żywych kolorach. Prym wiodą te w odcieniu palonej żółci, która jest kolorem sezonu. Nie mniej modna jest magenta. Ciekawą propozycją są również rudości, turkusy i czerwienie. Chcesz mieć pewność, że nie przemkniesz ulicą niezauważona? Metaliczna puchówka to coś w sam raz dla ciebie.

Na następnych stronach zebrałyśmy najmodniejsze puchówki na nadchodzącą zimę!

