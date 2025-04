Kilka lat temu dostałam mały, ortalionowy woreczek, nie większy od dłoni. Jakież było moje zdziwienie, kiedy odkryłam, że mieści w sobie lekką, miłą w dotyku i jakże ciepłą puchową kurtkę! Do dziś jestem jej fanką i wyciągam z szafy już na początku jesieni. Sprawdza się nie tylko na spacerze z psem noszona do dżinsów i swetra, ale również z rozkloszowaną spódnicą midi i kozakami.

Jeśli szukasz fajnej kurtki "przejściówki", obejrzyj naszą galerię. Przy wyborze mogą pomóc ci też poniższe informacje o rodzajach wypełnień i materiałów.

Czy wszystkie puchówki są wypełnione puchem?

Przyjęło się nazywać pikowane ortalionowe kurtki puchówką, choć wypełnienie może być zupełnie inne.

Po pierwsze: pierze, czyli kacze lub gęsie pióra i pokrywający je w dolnej części puch (na metce po angielsku: feathers)

Po drugie: puch– delikatne, drobne ptasie piórka o niewielkiej objętości (na metce: down). Ma lepsze właściwości izolacyjne niż pierze.

Najczęściej jest to jednak mieszanka obu rodzajów wypełnień, przy czym im więcej puchu, tym kurtka jest lżejsza (i droższa, niestety).

No i sztuczne ociepliny. Tu trudno jest jednoznacznie powiedzieć, z czego są robione, bo różni się to w zależności od firmy. Najczęściej to poliestrowe włókna powleczone silikonem.

Które są lepsze? Kurtka z wypełnieniem puchowym zaczyna "grzać" niemal natychmiast po jej założeniu, a na ciepło w kurtce ze sztuczną ociepliną trzeba zaczekać dłużej. Te puchowe są też zazwyczaj dużo lżejsze.

Syntetyczne za to mają większą odporność na przemakanie, są antyalergiczne, odporne na pleśń i łatwiej się je pierze.

Z jakiego materiału szyje się kurtki puchowe na jesień?

Najczęściej jest to jakiś rodzaj poliestru lub poliamidu, które są najbardziej wytrzymałe i najlepiej chronią przed deszczem i wiatrem. Bardziej specjalistyczne mogą posiadać dodatkowo powłokę teflonową – wodoodporną i zabezpieczającą przed zabrudzeniem.

Niektóre kurtki szyje się też z grubej bawełny – są one jednak cięższe i słabiej radzą sobie w trudnych warunkach atmosferycznych.

Opcje lekkich kurtek puchowych

Może być to, wspomniana już wcześniej przeze mnie, cienka kurtka z prawdziwego puchu, niezwykle elastyczna, którą łatwo schowa się do małego woreczka – noszona na tzw. wszelki wypadek w torbie.

Kurtka z odpinanym kapturem – doczepiaj go, jeśli zbiera się na deszcz, a noś bez, jak modną ramoneskę.

Puchówka z maskowanym zapięciem – suwak jest niewidoczny, a dzięki temu kurtka wygląda delikatniej. Jeśli jest dodatkowo lekko taliowana, będzie pasować do badziej eleganckich stylizacji.

