Wszystkie uwielbiamy promocje i wyprzedaże, a w szczególności te dotyczące kosmetyków. Tym razem ciekawą obniżkę cen przygotowała sieć drogerii Hebe.

Najnowsza promocja w Hebe

Obecnie możecie skorzystać z promocji 2+2 na ulubione marki. Dzięki temu możecie kupić 4 różne kosmetyki tej samej marki w promocyjnych cenach - za dwa najtańsze zapłacicie łącznie 2 grosze.

Promocja obejmuje marki:

Maybelline

Hean

Nacomi

AA

Lady Speed Stick

Le Petite Marseillais

o.b.

Palmolive

Dermaglin

Purederm

Neutrogena

Always

Colgate

Prreti

7th Heaven

Promocja obowiązuje również na wszystkie lakiery do paznokci. Oferta nie obowiązuje jednak na odżywki, bazy nawierzchniowe oraz utwardzające.

Jeżeli nie wiecie co kupić to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Znajdziecie tam 14 kosmetyków, które możemy wam polecić z czystym sumieniem. Na naszej liście znalazła się m.in. znakomita maseczka do twarzy pod prysznic, tuszujący niedoskonałości korektor pod oczy i pięknie pachnący żel pod prysznic.

Oferta obowiązuje od 25.01 do 31.01 lub do wyczerpania zapasów.

