Już niebawem ramoneski i kurtki dżinsowe będziemy musiały zastąpić cieplejszymi płaszczami i prochowcami. Dlatego dzisiaj trochę dokładniej przyjrzymy się temu ostatniemu. Przecież to ponadczasowy klasyk, który powinna mieć w szafie każda kobieta.

Krótka historia prochowca

Pomysłodawcą pierwszego płaszcza w tym stylu był Thomas Burberry. Stworzył go dla brytyjskich mundurowych, ale to sięgające do kolan, zapinane na guziki i przewiązywane w pasie okrycie wierzchnie bardzo szybko zyskało popularność również wśród cywili.

A prawie 120 lat po stworzeniu pierwszego prochowca ma go w swojej ofercie prawie każda marka na świecie. Oczywiście przez te wszystkie lata oryginał doczekał się wielu wariacji, które bezpośrednio nawiązują do najnowszych trendów. Dzięki temu możemy wybierać między wieloma modelami i kolorami tego popularnego płaszcza.

Stylowy prochowiec na jesień 2017

Udało się nam przejrzeć propozycje wielu marek odzieżowych. W ich najnowszych kolekcjach znalazłyśmy 12 modeli, które podbiły nasze serca. Oczywiście nie mają one wiele wspólnego z pierwowzorem, ale są równie stylowe i eleganckie.

Dużym plusem jest, że obecnie nie musicie ograniczać się jedynie do beżu. Możecie wybrać kolor, który najbardziej wam odpowiada i najlepiej do was pasuje. Nam wpadł w oko czerwony model z H&M. A wam?

