Pierwsza gwiazdka, choinka, 12 wigilijnych potraw – święta zbliżają się do nas wielkimi krokami! W tym roku chcesz zaskoczyć swoich najbliższych wyjątkowymi prezentami? Znalazłyśmy dla ciebie miejsce w którym na pewno znajdziesz coś odpowiedniego! TK Maxx oferuje bogaty wybór produktów – od ubrań i butów, po akcesoria oraz dodatki do domu – wszystko pod jednym dachem, aż do 60% taniej od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie.

Prezenty dla niego

Wybierając prezent dla swojego ukochanego, syna, ojca czy dziadka pamiętaj o tym, że powinien być funkcjonalny i stylowy. Mamy dla ciebie kilka propozycji!

Klasycznym prezentem, który zawsze spodoba się mężczyźnie, jest koszula! Można ją założyć zarówno do eleganckiej stylizacji, jak i casualowej. W tym roku postaw na modny niebieski.

wzorzysta niebieska koszula, TK MAXX 129,99 zł

Kolejnym doskonałym prezentem dla niego, jest skórzana aktówka. Wybierz duży, przestronny, brązowy model.

brązowa aktówka, TK MAXX 199,99 zł

Skarpetki to jeden z najchętniej kupowanych prezentów. Mężczyzna zawsze je doceni, ponieważ przeważnie cierpi na ich niedostatek. Poza tym w sklepach znajdziesz przepiękne wzory i modele skarpetek! Ja sama jestem ich totalną fanką.

skarpetki świąteczne TK MAXX, 22,20 zł

Elegancki, designerski i niezbędny – zegarek! Nie znam mężczyzny, który nie ucieszyłby się z takiego prezentu. Postaw na model z klasyczną tarczą.

zegarek z klasyczną tarczą, TK MAXX, 299,99 zł

Prezenty dla niej

Mama, babcia, siostra, przyjaciółka – mamy dla ciebie listę prezentów, które pokocha każda kobieta!

Słabością większości kobiet są, zaraz obok diamentów, torebki. Małe kopertówki, duże shoppery i te klasyczne to nasza obsesja. Pod choinkę powinnaś wybrać mniejszy model z ciekawym zdobieniem, dobranym do wieku i stylu osoby obdarowywanej.

wzorzysta kopertówka, TK MAXX, 54,99 zł

Bardzo przyjemnym i trafionym prezentem będą cieplutkie świąteczne kapcie! To must-have zimowych wieczorów.

świąteczne kapcie z futerkiem TK MAXX, cena 99,99 zł

Biżuteria w każdej postaci ucieszy większość kobiet! Kolczyki, naszyjniki i zdobione bransoletki są idealnym dopełnieniem każdej stylizacji. My postawiłyśmy na piękne, srebrne, wiszące kolczyki.

kolczyki, TK MAXX 79,99 zł

Naszą ostatnią damską propozycją jest świąteczny sweter. Motyw z choinkami, reniferem albo bombkami będzie wspaniale wyglądał na Bożonarodzeniowych zdjęciach!

świąteczny sweter, TK MAXX, 129,99 zł

Prezenty dla dziecka

Jeżeli chcesz sprawić wymarzony prezent małej dziewczynce, powinnaś postawić na strój księżniczki! Piękna, błękitna suknia, rodem z bajek Disneya, przeniesie każdą dziewczynkę w świat magii.

kostium księżniczki, TK MAXX, 129,99 zł

Dzieci kochają miłe tkaniny! Maluchowi spraw pod choinkę piżamę w formie pluszowego potworka, będzie zachwycony.

kostium stwora, TK MAXX, 74,99 zł

Szukasz prezentu dla małego rozrabiaki? Sterowany samochód na baterie sprawi mu ogromną radość i pochłonie na wiele godzin aktywnej zabawy.

samochód sterowany, TK MAXX, 54,99 zł

Ciekawym prezentem dla dziecka będą również ciapy z pazurami! Rozbudzają wyobraźnię i przenoszą w świat zabawy.

kapcie z pazurami, TK MAXX, 74,99 zł

Alternatywa dla prezentów

Dalej nie wiesz co wybrać na prezent dla swoich najbliższych? Mamy dla ciebie dodatkową propozycję! W TK Maxx możesz nabyć karty upominkowe, które są dostępne również z grafiką świąteczną i można je załadować na dowolną kwotę. Karty nie tracą ważności, więc można je zrealizować w dowolnym momencie.

karta upominkowa TK MAXX

Poradnik świątecznych zakupów

Nie wiesz, jak zabrać się za świąteczne zakupy? Ilość asortymentu i ludzi cię przytłacza? Głowa do góry! Na koniec mamy dla ciebie krótki poradnik, jak złowić najlepsze prezenty w TK MAXX .

Bądź otwarta – zmień się w poszukiwacza przygód, doświadczeń, a przede wszystkim modowych perełek już od momentu wejścia do sklepu. Kieruj się zasadą bezkresnych możliwości.

– zmień się w poszukiwacza przygód, doświadczeń, a przede wszystkim modowych perełek już od momentu wejścia do sklepu. Kieruj się zasadą bezkresnych możliwości. Przygotuj się do zakupów – wchodząc do sklepu chwyć za koszyk i wrzucaj do niego to co od razu wpadnie Ci w oko. Produkty w TK Maxx to często pojedyncze sztuki markowych kolekcji i za chwilę mogą zniknąć. Chwytaj więc towar póki jeszcze jest dostępny!

– wchodząc do sklepu chwyć za koszyk i wrzucaj do niego to co od razu wpadnie Ci w oko. Produkty w TK Maxx to często pojedyncze sztuki markowych kolekcji i za chwilę mogą zniknąć. Chwytaj więc towar póki jeszcze jest dostępny! Łowienie perełek – w działach modowych (np. damskim) ubrań szukaj pamiętając o tym, że asortyment rozmieszczony jest z podziałem na kategorię (np. sukienki) oraz rozmiar (np. 38). Łowy czas zacząć!

– w działach modowych (np. damskim) ubrań szukaj pamiętając o tym, że asortyment rozmieszczony jest z podziałem na kategorię (np. sukienki) oraz rozmiar (np. 38). Łowy czas zacząć! Masz tylko chwilę? – rób zakupy z misją! Wejdź tylko do jednego z działów i szukaj pokus tylko w obrębie tej części sklepu.

– rób zakupy z misją! Wejdź tylko do jednego z działów i szukaj pokus tylko w obrębie tej części sklepu. Odwiedzaj TK Maxx często – do każdego sklepu asortyment dostarczany jest kilka razy w tygodniu, aby klienci zawsze mieli duży wybór unikalnych produktów.

– do każdego sklepu asortyment dostarczany jest kilka razy w tygodniu, aby klienci zawsze mieli duży wybór unikalnych produktów. Bądź czujna – to co widzisz może zaraz zniknąć z półek i wieszaków. Cały asortyment znajduje się na terenie sklepu – nie mamy magazynów, w których przechowujemy dodatkowe sztuki danego produktu. Należy zatem szybko chwytać okazję, póki jeszcze jest!

Znajdź swój najbliższy TK MAXX w wyszukiwarce sklepów i zajrzyj po więcej prezentowych inspiracji na FB TK MAXX! Udanych zakupów.