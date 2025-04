Słodycze jako szybki prezent gwiazdkowy

Pewnie, że kupiona w sklepie bombonierka w świątecznym opakowaniu może być dobrym prezentem. Ale jest też inny pomysł. Może by tak zaoszczędzić pieniądze i kupić 20 dag suszonych śliwek i tabliczkę gorzkiej czekolady – i samemu zrobić czekoladki? Czekoladę trzeba rozpuścić i maczać śliwki nabite na wykałaczkę. Odłożyć na pergamin by zastygły. Tak przygotowane wkładamy do słoiczka owijamy ozdobną folią. Prezent gotowy! Tak samo można przygotować maślane ciasteczka. Te jednak warto włożyć do ozdobnego kartonowego pudełeczka. Inne cenne tego typu "słodkości" to miód z własnej pasieki, pierniczki na choinkę (z kokardkami do zawieszenia!), nalewka domowej roboty czy konfitury z etykietką "Specjalna konfitura dla Kochanej Babci (Mamy/Cioci - do wyboru)".

Kosmetyki na prezent zwłaszcza dla kobiet

Są najczęściej kupowanymi prezentami, często z powodu przystępnych cen właśnie. W okresie świątecznym można kupić niedrogie zestawy w ładnych świątecznych opakowaniach. Najlepiej w aptece czy hipermarkecie. Zorientujmy się jednak wcześniej czy zapach i rodzaj kosmetyku będzie na pewno odpowiadał obdarowywanemu. No i jeśli chodzi o kobiety - kosmetyków nigdy dość. Tylko nie kupujmy kremów przeciwzmarszczkowych. No chyba, że na wyraźne życzenie.

Dodatki do stroju dla mamy lub babci czy córek

Mamie czy babci można kupić śliczną niedrogą apaszkę w ulubionym wzorze. Dziadkowi szalik. Babcie zaś mogą same wydziergać dla wnuków śliczne kapcie czy czapki.

Dostałam pod choinkę wydziergany na drutach przez mamę mojego narzeczonego szalik i czapkę w fioletowym kolorze. Cudowny prezent. Raz, że takich dodatków nigdy dość; dwa, że nikt inny nie będzie miał takiego zestawu, bo wszyscy chodzą w sklepowych, podobnych kompletach; trzy - wełna jest dobrej jakości i naprawdę grzeje; cztery - zobaczyć uśmiech przyszłej teściowej na twarzy - bezcenne.

Gadżety i drobiazgi dla hobbystów

Zmotoryzowanemu można kupić breloczek do kluczy z logo samochodu, który prowadzi. Palaczowi można podarować elegancką zapalniczkę lub obcinaczkę do cygar. Elegantowi – krawat lub pudełko na krawaty. Zapalonemu szachiście podarujmy mini zestaw podróżny jego ulubionej gry lub do golenia. Krzyżówkowicza czy fana scrabble ucieszy zapewne mały słownik.Dla domatora? Może być na przykład ładna świeczka zapachowa w atrakcyjnym opakowaniu. lub wyjątkowy kubek do kolekcji na grzane wino.

Prezenty artystyczne i hand made

Jeśli tylko mamy zdolności manualne warto z nich zrobić użytek. Ozdoby na choinkę to klasyk. Dobrym pomysłem są samodzielnie stworzone ramki na zdjęcia. Butelkę po winie możemy wypełnić różnymi koralikami i przewiązać ozdobną wstążką. Taki ładny dekor stworzony własnymi rękami to piękny prezencik. Jeżeli potrafimy pisać wiersze, stwórzmy taki dla bliskiej nam osoby, może to być wiersz właśnie o niej samej. Napiszmy go ładnie na ozdobnej kartce, włóżmy do pięknej koperty.

Kwiaty, rośliny, stroiki

To kolejny niedrogi pomysł. Ozdobne kolorowe papryczki przewiązane ozdobną wstążką czy poinsecja ucieszą niejedną osobę. Odpowiednio zapakowane stworzą piękny prezent. Stroik świąteczny wykonany z elementów kupionych w sklepie z artykułami do domu czy pasmanterii to z pewnością bożonarodzeniowy hit.