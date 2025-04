Walentynki zbliżają się wielkimi krokami. Czy macie już prezent dla najbliższej osoby? Nie? Mamy dla was propozycje upominków, które możecie kupić w ostatniej chwili.

Walentynkowe prezenty last minute

W naszym zestawieniu znajdziecie coś dla swojego faceta, ale także drobiazg dla mamy, siostry lub przyjaciółki. Bo kto powiedziała, że miłość powinnyśmy w tym dniu okazywać jedynie ukochanemu mężczyźnie?

Jeżeli chcecie się skupić tylko na nim, to może wybierzcie prezent, który przyda się wam w codziennym życiu. Na naszej liście znalazła się maszyna do robienia lodów, gra planszowa i urocza miska na sałatkę w kształcie serca, która spodoba się każdemu miłośnikowi gotowania.

Walentynki to również dobra okazja do zrobienia prezentu sobie samej. Co powiecie na wymarzone perfumy, nową sukienkę lub książkę, przez którą nie zmrużycie oka?

