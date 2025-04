Zawsze obiecujemy sobie, że wszystkie prezenty kupimy wcześniej, żeby później nie stać w kilometrowych kolejka i dać się ponieść świątecznej atmosferze.

W tym roku też tak było... Do Wigilii zostało kilka dni, a nasza lista świątecznych zakupów jest nadal niezrealizowana. Dlatego postanowiłyśmy pomóc sobie i wam. Stworzyłyśmy listę 25 upominków, które możecie kupić na ostatnią chwilę.

Nie wiesz co kupić mamie, siostrze albo przyjaciółce na gwiazdkowy prezent?

Gdzie kupić prezent na ostatnią chwilę?

Sklepy internetowy działają bardzo sprawnie, więc nawet jeżeli złożycie zamówienie na ostatnią chwilę, to jest szansa, że zakupy dotrą do was jeszcze przed świętami.

Jeżeli nie chcecie ryzykować i mieć pewność, że wszyscy zostaną obdarowani, to wybierzcie się do sklepów stacjonarnych. Znajdziecie w nich jeszcze bardzo duży wybór prezentów pod choinkę. Jeżeli chcecie trochę pokombinować, to kupicie zabawne świąteczne kapcie, praktyczny szlafrok, uroczy kubek z reniferem lub ciepłą piżamę na zimowe wieczory.

Wszystkie wielbicielki kosmetyków ucieszą się pięknego lakieru do paznokci lub różu do policzków. A dla domatorki odpowiedni będzie minimalistyczny świecznik lub ciekawa książka. Możecie zdecydować się również na uniwersalny zestaw kosmetyków, z którego ucieszy się (chyba) każdy.

