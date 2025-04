Wymarzona torebka, zabawne skarpetki, a może jedwabna apaszka, którą będziesz pożyczać? Zastanawiasz się, co dać ważnej dla Ciebie kobiecie na Gwiazdkę 2020, żeby naprawdę się ucieszyła? Oto lista pomysłów na prezenty - możesz inspirować się nią do woli.

Prezent dla siostry, której ciągle jest zimno

W zimie każdy chce zabezpieczyć się przed chłodem, szczególnie ważne jest to dla kobiet, które często marzną. Znasz kogoś takiego? Podaruj jej prezent, który nie tylko świetnie wygląda, ale i ogrzeje ją w chłodne miesiące: szalik typu komin.

Najlepiej wybierz neutralny jasny kolor, żeby pasował do różnych płaszczy zimowych czy kurtek, a także rozświetlał jej cerę, której zimą często brakuje blasku. Komin o dużym obwodzie ma tę zaletę, że można go nosić na wiele sposobów: na przykład luźno zarzucić na ramiona, a pozostałą częścią nakryć głowę.

Do komina możesz dobrać rękawiczki wełniane – miękkie i ciepłe lub skórzane – praktyczne i eleganckie.

Prezent dla babci, największej elegantki, jaką znasz

Osoba o klasycznym guście bez wątpienia ucieszy się z jedwabnej apaszki. Możesz być pewna, że ten szlachetny dodatek o świetlistym połysku nigdy nie wyjdzie z mody. Mała apaszka z ponadczasowym, ale charakterystycznym wzorem pięknie dopełni garderobę obdarowywanej czy to w czasie codziennych spacerów, czy na eleganckie okazje, takie jak choćby świąteczny obiad.

Można nosić ją klasycznie, na szyi, jak również na tysiąc innych sposobów, choćby jako dodatek do torebki. A co najlepsze – jedwabnych apaszek nie można mieć za wiele!

Prezent dla mamy, która dała Ci wszystko

Co dać mamie, która dała Ci wszystko? Święta to szczególna okazja, by rozpieścić ją czymś wyjątkowym, czego być może odmawiała sobie przez cały rok.

Każda kobieta kocha torebki – zwłaszcza jeśli są wykonane z najwyższej jakości skóry i cieszą oko starannym designem. Koniakowa torba ze złotymi okuciami jest kwintesencją klasycznej elegancji; będzie kropką nad „i" kobiecych strojów obdarowywanej. Mama będzie zachwycona prezentem – ale nie mniej tym, że tak o nią dbasz.

Do torebki możesz dobrać skórzaną kosmetyczkę, która pomoże uporządkować drobiazgi , które każda kobieta niezależnie od wieku nosi w swojej torebce. Mama będzie zachwycona prezentem – ale nie mniej tym, że tak o nią dbasz.

Prezent dla przyjaciółki, która planuje Wasze wspólne podróże

W te święta uciesz swoją przyjaciółkę turystkę kosmetyczką podróżną wykonaną z polikarbonu. Nareszcie będzie miała gdzie schować kosmetyki i akcesoria w rodzaju suszarki czy elektrycznej szczoteczki, które do tej pory zajmowały cenne miejsce w bagażu głównym.

Odporna na odkształcenia czy pęknięcia skorupa ochroni jej skarby przez zniszczeniem na lotnisku, a ona po przyjeździe będzie miała do nich wygodny dostęp. Nie mówiąc o tym, jak stylowo będzie wyglądała w podróży!

Prezent dla koleżanki z pracy, fanki świątecznych klimatów

Któż nie ma w swoim otoczeniu osoby kochającej święta i dbającej o bożonarodzeniowy klimat przez cały grudzień? Miłym gestem będzie sprawienie jej przyjemności drobiazgiem o świątecznym charakterze – właśnie skarpetkami w motyw pierniczków.

Nie tylko wyglądają uroczo, ale są niezwykle miłe w dotyku i przyjemne dla stóp. A koleżanka będzie miała okazję błysnąć okolicznościową skarpetką i pokazać, że przygotowania do świąt ma zaplanowane w najdrobniejszym szczególe.