Mikołajki zbliżają się wielkimi krokami! To najwyższy czas, aby pomyśleć o drobnych upominkach dla najbliższych. Specjalnie dla ciebie stworzyłyśmy listę prezentów do 50 zł, z których ucieszy nie niemal każda osoba.

1. Książka

Umówmy się.... książka to zawsze dobry pomysł! Bardzo ważne jest, aby dobrać ją do zainteresowań i osobowości osoby, którą chcesz obdarować. Romantyczka zapewne ucieszy się z powieści Katarzyny Grocholi, a domatorka z nowej książki kucharskiej.

2. Biżuteria

Każda kobieta lubi błyskotki. Przy tak ograniczonym budżecie nie będziesz mogła zaszaleć, ale z pewnością uda ci się znaleźć stylową bransoletkę lub modny pierścionek. Nam najbardziej podobają się wiszące kolczyki w kształcie gwiazdek.

3. Czapka lub szalik

Przyda się każdemu! Ciepły szalik lub modna czapka to bardzo praktyczny prezent, ale my akurat bardzo lubimy takie upominki. W tym sezonie bardzo modne są czapki z pomponami i szaliki w kratę.

4. Kosmetyki pachnące świętami

Balsam pachnący pomarańczą, żel pod prysznic o zapachy wanilii i cynamonu, a może krem do rąk o aromacie choinki? To idealna propozycja dla wszystkich przedstawicielek płci pięknej, które uwielbiają testować kosmetyczne nowości.

5. Kubki termiczne

Zima wszystkim daje się we znaki, więc jeżeli wiesz, że bliska ci osoba jest zmarzluchem, to z pewnością ucieszy się z kubka termicznego. Można do niego wlać ulubioną kawę lub herbatę i ogrzać się nawet w czasie największego mrozu.

6. Świąteczne ozdoby do domu

A może warto pomyśleć o zapachu do domu lub świeczce, dzięki której magia świat zagości w domu obdarowanej osoby już dzisiaj.

