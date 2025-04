Dzień Kobiet to święto obchodzone 8 marca, corocznie od 1910 roku. W tym dniu mężczyźni wręczają kobietom drobne podarki w formie kwiatów, czekoladek lub niezobowiązujących upominków. W tym dniu chodzi głównie o drobny gest i pamięć, która wywołuje uśmiech na ustach przedstawicielek płci pięknej. Musimy przyznać, że to bardzo miła tradycja, która pozwala nam poczuć się wyjątkowo.

Reklama

W polskiej Wikipedii brakuje PÓŁ MILIONA biografii sławnych i zasłużonych kobiet!

Jaki prezent kupić na Dzień Kobiet?

Naszym zdaniem w tym dniu nie chodzi o wartość prezentu tylko o pamięć. Może to być drobny upominek, który sprawi radość obdarowanej kobiecie. Oczywiście kwiaty są cudownym pomysłem, ale są bardzo nietrwałe i szybko więdną, więc może w tym roku warto pomyśleć o czymś bardziej innym - interesującej książce, wzruszającym filmie na DVD, kolorowej chuście, ekstrawaganckich kolczykach, pachnącej świeczce, pięknym lakierze do paznokci lub błyszczyku do ust.

Naszym zdecydowanym faworytem w tym roku jest film na DVD "La La Land", który jest magiczną opowieścią o marzycielach, spełnianiu marzeń i osiąganiu celów. Wbrew pozorom nie jest to sielankowa historia w hollywoodzkim stylu. Skłania do refleksji i zmusza do chwili zastanowienia się nad własnym życiem.

Co po "La La Land"? Czyli jeśli podobał ci się film z Goslingiem, to podpowiadamy, jakie inne produkcje powinnaś zobaczyć

Wszystkim zabieganym kobietom, przypadnie do gustu książka "Hygge. Duńska sztuka szczęścia" - mówi o filozofii życia, która czyni Duńczyków najszczęśliwszym narodem na świecie. Nie ma w języku polskim odpowiednika tego słowa, ale opisuje ono chwile szczęścia, ciepła i bliskości, które możemy odnaleźć w najzwyklejszych sytuacjach. Okazuje się, że wszyscy instynktownie rozpoznajemy uczucie hygge. Pojawia się, kiedy przybieramy ulubioną pozycję na kanapie, czytając ciekawą książkę, albo gdy jemy posiłek w gronie najbliższych. Jednak nie wszyscy potrafimy wygospodarować czas na takie momenty. Ta książka pokaże, że hygge tak naprawdę można znaleźć wszędzie, jeśli się tylko wie, jak go szukać.

Reklama

Męski punkt siedzenia: Tego już nigdy nie zrobię! Jak wyglądał mój najgorszy Dzień Kobiet EVER. Historia z życia wzięta