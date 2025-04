Przygotowania do świąt uważamy oficjalnie za otwarte! Do Wigilii zostało mniej niż 30 dni, więc najwyższy czas pomyśleć o prezent dla najbliższych. My oczywiście mamy dla was propozycje dla dziewczyn i kobiet, które kochają modę i podążają za najnowszymi trendami.

Reklama

Czas poczuć świąteczny klimat! 13 eleganckich sukienek na uroczyste spotkania

Pomysły na prezent dla dziewczyny kochającej modę

W naszej galerii znajdziecie 17 propozycji dla wszystkich przedstawicielek płci pięknej, które doskonale orientują się w najnowszych trendach. Wśród naszych propozycji pojawiły się rzeczy zróżnicowane cenowo. Bez problemu znajdziecie kolczyki poniżej 100 zł, ale pojawiła się również torebka za blisko 1300 zł.

Naszym hitem jest cekinowa sukienka z Zary. Będzie idealna na Sylwestrową zabawę, sprawdzi się w czasie szalonej imprezy ze znajomymi czy randki z ukochanym. Jeżeli szukacie jedynie drobiazgu to powinnyście zwrócić uwagę na kolczyki XXL, które są jednym z najmodniejszych dodatków na sezon jesień-zima 2017/2018. Znajdziecie je w Zarze czy Zalando.

Reklama

Nie wiesz jaki prezent kupić siostrze, mamie czy przyjaciółce? Gwarantujemy, że to najlepszy pomysł