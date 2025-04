Każda z nas chciałaby raz na jakiś czas odświeżyć garderobę czy zainwestować w dobrej jakości kosmetyk. Często jednak standardowe ceny tych produktów w sklepach mogą przyprawić o zawrót głowy. Dobra wiadomość jest taka, że korzystając z kuponów dostępnych w ramach akcji Szaleństwo Zakupów jesień 2022, nie musisz rezygnować z zakupów, jednocześnie nie martwiąc się o domowy budżet.

Reklama

Modne ubrania na jesień z Szaleństwem Zakupów 2022

W akcji Szaleństwo Zakupów 2022 bierze udział wiele znanych marek modowych, oferujących produkty dla całej rodziny. Z łatwością wybierzesz więc praktyczne ubrania dla dzieci, młodzieży czy dorosłych.

Gdzie zrobisz zakupy taniej? Kupony rabatowe będą dostępne między innymi w sklepach stacjonarnych i online marek takich jak Bonprix, Coccodrillo, Top Secret, Triumph czy Calzedonia.

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Jakościowe kosmetyki bez wydawania fortuny – kupony rabatowe Szaleństwa Zakupów

Kolejną grupą produktów, na którą otrzymasz zniżki z kuponami w trakcie jesiennego Szaleństwa Zakupów są kosmetyki. Teraz jakościowa pielęgnacja czeka na Ciebie w atrakcyjnych cenach.

Jakie znane marki kosmetyczne biorą udział w akcji? To między innymi Ziaja, Pharmaceris, Topestetic czy NEONAIL, a rabaty obejmują również najnowsze linie produktów! W ofercie objętej rabatami Szaleństwa Zakupów znajdziesz zarówno kosmetyki do pielęgnacji, jak i te do makijażu.

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Piękny dom w najlepszym stylu: zapłać mniej za dodatki z akcją rabatową Szaleństwo Zakupów

Nie musisz wydawać fortuny, by wnętrza Twojego domu wyglądały jak te z katalogów znanych firm. Czasem, by odmienić wnętrze, wystarczy kilka uniwersalnych dodatków – znajdziesz je w sklepach oferujących rabaty podczas Szaleństwa Zakupów: Outletmeblowy.pl, Miloo Home, Dekoria i innych.

Kupony zniżkowe obejmą zakup mebli, ale też akcesoriów i tekstyliów domowych. Warto je sprawdzić!

Pomysł na rozrywkowy weekend? Jeszcze więcej atrakcji w łódzkiej Manufakturze

Chcesz połączyć praktyczne zakupy z weekendowym wyjazdem? Nic prostszego! Na weekend Szaleństwa Zakupów centrum handlowo-rozrywkowe Manufaktura zaplanowało szczególne atrakcje.

Oprócz specjalnych rabatów obowiązujących tylko w sklepach stacjonarnych w Manufakturze, na miejscu będzie można obejrzeć pokazy mody w ramach wydarzenia FASHION WEEK, posłuchać eksperckich paneli dyskusyjnych i prelekcji, a nawet dobrać odpowiednie kosmetyki dla siebie na w strefach beauty Douglas i Organic. Więcej o atrakcjach w Manufakturze przeczytasz tutaj.

Nie martw się domowym budżetem i zapłać nawet 30 później z Klarną

Chcesz skorzystać z rabatów dostępnych podczas jesiennego Szaleństwa Zakupów, ale nie chcesz martwić się domowym budżetem? To nic trudnego!

Wybierz ulubione produkty z ponad 4 tys. dostępnych w Polsce sklepów i zapłać za nie nawet 30 dni później z Klarną.

Zrób zakupy w Twoim ulubionym sklepie internetowym i wybierz Klarnę jako metodę płatności. Zapłać w ciągu 30 dni, bez żadnych dodatkowych kosztów. Klarna przypomni Ci o upływającym terminie płatności mailowo.

Pobierz bezpłatną aplikację Klarny, by mieć wszystkie zakupy w jednym miejscu, śledzić dostawę i łatwiej zarządzać ewentualnymi zwrotami. Aplikacja jest też pełna modowych inspiracji i zniżek, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Pozwala też na śledzenie spadków cen ulubionych produktów.

Reklama

Kupony rabatowe dedykowane jesiennej edycji Szaleństwa Zakupów 2022 znajdziecie w magazynach Elle, Glamour, Claudia oraz online.