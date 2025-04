Znalezienie klasycznego i eleganckiego płaszcza w dobrej cenie graniczy z cudem. Ostatnio udało się nam znaleźć płaszcz w kratę z Lidla i klasyczny płaszcz z Lidla za 119 zł - w czarnym i brązowym kolorze. A tym razem trafiłyśmy na stylowy model w odcieniach szarości, który kosztuje jedynie 111 zł. To prawdziwa okazja, bo za płaszcz w sieciówce trzeba zapłacić min. 250-300 zł, a ten spokojnie może konkurować z modelami dostępnymi z H&M czy Zarze.

Szary płaszcz z Lidla za 111 zł

Szary płaszcz z Lidla łączy w sobie ponadczasową elegancję i odrobiną nowoczesnej nonszalancji. Ma prosty fason, który pasuje do większości sylwetek i kolor, który będzie współgrał z każdą karnacją. Płaszcz sięga do kolan, jest zapinany na jeden, ale niezwykle ozdoby guzik, ma klasyczny rewersowy kołnierz, rozcięcie z tyłu i 2 kieszenie z patkami.

fot. Materiały prasowe

Jak stylizować taki płaszcz? Masz niezliczone możliwości. Do pracy noś go z grubym golfem, plisowaną spódnicą i kozakami na obcasie lub cygaretkami, wygodnymi mokasynami i białą koszulą. Na wielkie wyjście zestaw go z sukienką midi podkreślającą talię i szpikami, a na co dzień będzie dobrze wyglądała z luźnymi dżinsami, białymi trampkami i koszulką w czerwone paski.

Płaszcz jest na tyle ciepły, że będziesz mogła nosić go w zimowe dni, ale sprawdzi się również w czasie znacznie cieplejszych wiosennych dni. Dzięki temu za kilka miesięcy nie będziesz musiała myśleć o zakupie kolejnego okrycia wierzchniego.

Jest dostępny w sklepie internetowym Lidl w rozmiarze od 34 do 44. Z naszego doświadczenia wynika, że rozmiarówka w Lidlu jest dość duża, więc kup płaszcz w swoim rozmiarze, bo i tak założysz pod niego spokojnie grubszy sweter lub żakiet.

