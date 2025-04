Wiele razy już mówiłyśmy, że warto kupować klasyczne rzeczy, które nigdy nie wyjdą z mody. Dzięki nim zawsze będziecie wyglądały stylowo i nie zaliczycie modowej wpadki. Analizując trendy na sezon wiosna-lato udało się nam znaleźć kilka ubrań i dodatków, które wracają praktycznie co roku. Jakie to rzeczy? Odpowiedź znajdziecie poniżej!

1. Kwiatowe motywy

Ubrania zdobione kwiatowym nadrukiem to klasyk, który warto mieć w swojej szafie. A w tym roku to najważniejszy i najmodniejszy motyw. My jesteśmy zakochane w czarnej sukience z Zary. To ciuch, który można nosić przez cały rok. Latem do delikatnych sandałków, a jesienią do zamszowych kozaków do połowy uda.

1. Sukienka w kwiaty Zara, cena, ok. 199 zł; 2. Body w kwiaty H&M, cena, ok. 129,90 zł; 3. Top w kwiaty H&M, cena, ok. 49,90 zł; 4. Sukienka w kwiaty Zara, cena, ok. 239 zł

2. Dżinsowe szorty

Ma je w szafie chyba każda kobieta. Mogą być dłuższe, bardzo krótkie, gładkie, luźne, obcisłe, przecierane i zdobione kolorowymi naszywkami. Nie ma wątpliwości, że są bardzo wygodne i pasują do wszystkiego. Doskonale wyglądają z luźnym topem i trampkami, ale równie dobrze wypadną z białą koszulą i sandałkami na koturnie.

Modne szorty na gorące dni

1. Czarne dżinsowe szorty Zara, cena, ok. 79,90 zł; 2. Dżinsowe szorty Zara, cena, ok. 119,90 zł; 3. Dżinsowe szorty H&M, cena, ok. 79,90 zł; 4. Dżinsowe szorty H&M, cena, ok. 79,90 zł; 5. Dżinsowe szorty z nadrukami Zara, cena, ok. 119 zł

3. Pastelowe kolory

Pastele pojawiają się w każdym wiosenno-letnim sezonie. Dlaczego? Te delikatne kolory są uniwersalne i chyba nie ma osoby, która wygląda w nich źle. Do tego są odpowiednie na każdą okazję, a pastelowa sukienka jest bardzo często wybierana na wesele lub chrzciny.

Romantyczne pastele na letnie miesiące

1.Różowa sukienka Mohito, cena, ok. 139,99 zł; 2. Błękitna sukienka Zara, cena, ok. 139 zł; 3. Pudrowa bluzka Zara, cena, ok. 139 zł; 4. Pudrowy top H&M, cena, ok. 119,90 zł

4. Espadryle

Ich ojczyzną jest Hiszpania, a dokładniej Katalonia. Przez stulecia były wytwarzane ręcznie, a ich nazwa pochodzi od rodzaju trawy, z której była wykonywana ich charakterystyczna podeszwa. Obecnie to jedne z najpopularniejszych butów na lato, które wybierają wielbicielki klasyki i fashionistki podążające za najnowszymi trendami.

1. Espadryle w paski Steve Madden, cena, ok. 339 zł; 2. Czarne espadryle Missguided (Zalando.pl), cena, ok. 109 zł; 3. Espadryle wiązane wokół kostki H&M, cena, ok. 99,90 zł; 4. Beżowe espadryle Topshop, cena, ok. 149 zł; 5. Beżowe espadryle Lazamani (Zalando.pl), cena, ok. 249 zł

5. Sukienki maxi

Czemu zawdzięczają swoją popularność? Są wygodne, nie krępują ruchów, optycznie wysmuklają sylwetkę, tuszują masywne uda i łydki. Krótko mówiąc mają zbawienny wpływ na sylwetkę. Noście je z sandałami na koturnie lub wygodniejszymi modelami na płaskiej podeszwie.

Najładniejsze sukienki maxi z najnowszych kolekcji

1. Czarna sukienka maxi Mango, cena, ok. 274 (wyprzedaże); 2. Wzorzysta sukienka Topshop, cena, ok. 260 zł; 3. Bordowa sukienka H&M, cena, ok. 199 zł; 4. Wzorzysta sukienka H&M, cena, ok. 99,90 zł

6. Paski

Styl marynarski jest na topie od wielu lat. Choć najpopularniejsze są paski w granatowym kolorze, to w sklepach znajdziecie również wiele innych propozycji. W tym sezonie najmodniejsze są kolorowe, najlepiej grube pasy.

Kolorowe paski hitem sezonu!

1. Koszula w paski Mango, cena, ok. 59 zł (wyprzedaże); 2. T-shirt w paski Mango, cena, ok. 59,90 zł; 3. Bluzka w paski Topshop, cena, ok. 145 zł; 4. Strój kąpielowy w paski H&M, cena, ok. 129,90 zł

