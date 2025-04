Zastanawiasz się, co powinno znaleźć się w twojej szafie w nadchodzącym sezonie? Wybrałyśmy dla ciebie 20 pozycji z najnowszej kolekcji C&A, które powinnaś mieć w swojej kolekcji! Te modowe perełki pozwolą ci stworzyć uniwersalne stylizacje i podkreślą twoją kobiecość.

Styl szyty na miarę

Na naszej stylowej liście znajdziesz odważne płaszcze, retro dodatki, welurowe eleganckie marynarki i ponadczasowe klasyki. Dzięki nim bez problemu stworzysz zestaw idealny na eleganckie wyjście, casualowe spotkanie z przyjaciółmi, czy romantyczną randkę!

1. Welurowa marynarka C&A, ok. 99 zł 2. Różowy płaszcz C&A, ok. 199 zł 3. Czarne nauszniki C&A, ok. 35 zł

Wieczna klasyka

Wybierając ciuchy z kolekcji C&A postawiłyśmy na ponadczasowe formy. Te ubrania będą towarzyszyły ci przez kilka sezonów, nie tylko teraz! Dlaczego? Gładki golf, klasyczny trencz i piękne czarne szpilki będą pasowały do najnowszych trendów z przyszłych kolekcji, a nawet bez nich tworzą niesamowicie elegancką i spójną całość. Pamiętaj, klasyka nigdy nie wychodzi z mody.

Moc dodatków

Dodatki potrafią zmienić oblicze całej stylizacji! Opaski w stylu retro, zdobione torebki, czy niesamowite kolczyki, mogą podkreślić twoją urodę i ożywić stonowane zestawy ubrań. Kochasz czarny? My też! Total black look to świetne tło dla ekstrawaganckich dodatków.

Zobacz naszą galerię najgorętszych trendów i zakochaj się w nowej kolekcji C&A!