Gwiazdy (a częściej ich styliści) mają świetne oko do oryginalnych i niecodziennych ubrań oraz dodatków. Oni doskonale wiedza, że trzeba się wyróżniać, aby zostać zauważonym.

Gwiazdy kochają polskie marki!

W ostatnim czasie dokładniej przyjrzałyśmy się zestawom, które wybierają polskie (i zagraniczne) gwiazdy. Okazało się, że nie zawsze są, to rzeczy sygnowane metką znanych domów mody, które kosztują fortunę, a każda z nas może o nich tylko pomarzyć.

Zauważyłyśmy, że aktorki, blogerki i piosenkarki coraz częściej pokazują się w rzeczach pochodzących od polskich projektantów i tworzonych w Polsce. Dzisiaj pod lupę wzięłyśmy rodzime marki, które zdobyły uznanie celebrytów i (co najważniejsze) każda z nas może sobie na nie pozwolić!

W naszym zestawieniu znalazła się m.in. marka Sugarfree, która jest znana z seksownych sukienek, a ich wielbicielką jest np. Ania Lewandowska i Basia Kurdej-Szatan. Do tego grona zaliczyłyśmy również Manifiq & Co. Fankami ich spódnic i sukienek jest Paulina Sykut-Jeżyna i Paulina Krupińska. Co jeszcze pojawiło się w naszej galerii? Zobacz koniecznie!

