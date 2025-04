Patrząc na najnowsze kolekcje sieciówek i projektantów, możemy śmiało stwierdzić, że materiałem który będzie królował w tym sezonie, jest jeans. I to nie tylko w formie prostych spodni. Teraz denim nosimy na dodatkach, butach i jako total look.

Dobrze wiedzą o tym polskie gwiazdy, które chętnie wybierają stylizacje, gdzie jeans gra rolę główną. Wielbicielką tego typu kreacji jest chociażby Paulina Krupińska, Klaudia Strzyżewska z „Top Model” czy Kinga Rusin. Na ich kontach na Instagramie wyraźnie widać, że np. jeansowe sukienki wracają do łask i mają szansę na stałe zagościć w obowiązujących trendach.

Gdzie kupić tanio jeansową sukienkę?

Właśnie dlatego przeszukałyśmy wyprzedaże w największych sieciówkach i udało nam się znaleźć dla ciebie denimową szmizjerkę, która przypomina sukienki lansowane obecnie przez gwiazdy. Kupisz ją teraz w promocji w H&M. I to w naprawdę świetnej cenie. Propozycja szwedzkiego sklepu kosztuje tylko 69,90 zł.

Szmizjerka sięga do kolan i ma podwijane rękawy 3/4. Jest zapinana na guziki, ma w talii wąski pasek, który podkreśla kobiecą figurę i dodaje całości charakteru. Do wyboru masz pełną gamę rozmiarów: od 32 do 50, bo ten krój będzie pasował do każdego typu sylwetki.

Propozycja H&M jest niezwykle uniwersalna. Możesz ją nosić do pracy, zakładając do niej eleganckie czółenka lub baleriny i trencz. Świetnie sprawdzi się także na wiosennych spacerach i spotkaniach z przyjaciółmi. W tym przypadku zestaw ją z ramoneską i sneakersami, żeby zyskać mniej formalną stylizację.

To nie pierwszy raz, kiedy jeansowe sukienki zyskują rozgłos w świecie mody. Swój debiut miały już w latach 90., a ich wielbicielką była m.in. Britney Spears. Jak widać, trendy lubią wracać i o sobie przypominać.

Tak jest chociażby w przypadku rękawów z bufkami i aksamitnych opasek do włosów, które w tym roku również świętują swój wielki powrót na salony i znalazły się w stylizacjach wielu fashionistek.

