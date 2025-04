Jeansy to podstawa kobiecej garderoby. Są ponadczasowe, zawsze modne, pasują na wiele okazji. Ratują nas zawsze wtedy, kiedy nie wiemy, co się ubrać. Te idealne, doskonale podkreślają sylwetkę, wydobywając z niej to, co najlepsze. Wszystkie te cechy mają wypatrzone przez nas jeansy z H&M. Na Instagramie robią prawdziwą furorę! Ich sekret tkwi w kroju...

Spodnie z wysokim stanem z H&M

Jeansy, o których mowa, pochodzą z wiosennej kolekcji szwedzkiej sieciówki. Zostały uszyte ze spranego denimu (bardzo na czasie!), lecz ich największym atutem jest bardzo wysoki stan. Spodnie doskonale opinają sylwetkę, zaznaczając talię oraz pięknie podkreślając biodra i pośladki. Nogawki są nieco luźniejsze, zwężane ku dołowi, postrzępione oraz odsłaniające kostki.

Spodnie zostały zaprojektowane na wzór jeansów, które były modne w latach 80. i 90. To tak zwane mom's jeans. Mają bardzo sprytny fason, który zaznacza najwęższe miejsca sylwetki - talię oraz kostki.

fot. Materiały prasowe

To zdecydowanie najmodniejsze jeansy z najnowszej kolekcji H&M. Są dostępne w kilku kolorach, lecz największą popularnością cieszą się odcienie niebieskiego. Za bestsellerowe spodnie trzeba zapłacić 99,99 zł. Można je kupić w salonach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym. Uwaga, ten model sprzedaje się jak świeże bułeczki! A wszystko za sprawdzą użytkowniczek Instagrama, które prześcigają się w publikowaniu pomysłów na stylizacje.

W naszej redakcji kochamy klasykę, dlatego bardzo podobają nam się minimalistyczne zestawy. Jeansy z wysokim stanem dobrze wyglądają z tradycyjną białą koszulą, włożoną do środka. Stylizację mogą uzupełnić czarne loardsy lub mokasyny. Taki look sprawdzi się nawet do biura.

Wolisz coś bardziej wyrazistego? Koszulę zamień na czarny t-shirt z nadrukiem w stylu grunge, a loardsy na trapery. Taki zestaw idealnie wpisuje się trendy. Na co dzień, możesz nosić nieśmiertelny zestaw, czyli jeansy, biały t-shirt i sportowe sneakersy.

