Lidl słynie ze świetnego stosunku ceny do jakości ubrań, ale w sezonie wyprzedaży oferta dyskontu przeszła samą siebie. W niczym nie ustępuje popularnym sieciówkom, a prawdziwe ponadczasowe perełki można znaleźć tam za grosze - i to dosłownie! Tym razem w oko wpadły nam plisowane spódnice, które świetnie nadadzą się także na sezon lato 2020. Jak wyglądają?

Plisowane spódnice z Lidla na lato

Te spódnice mają modną długość midi i piękny plis o klasycznej grubości. Ich prosty fason i elastyczny pas sprawiają, że świetnie będą leżeć na każdym typie figury, a przy okazji optycznie wyszczuplą sylwetkę - szczególnie zestawione z odpowiednią górą. Są dostępne w dwóch kolorach - intensywnej czerwieni oraz w wersji w biało-czarno-żółte pasy.

W regularnej cenie plisowane spódnice kosztowały 49,99 zł, ale teraz zapłacisz za nie zaledwie... 29 zł! Tak niskiej ceny nie znajdziesz nigdzie indziej. W sklepie internetowym Lidla możesz kupić je w rozmiarach od 34 do 44 - z pewnością więc znajdziesz wśród nich coś dla siebie.

Jak nosić plisowane spódnice latem?

Ten rodzaj spódnic kojarzy się nam przede wszystkim z jesienią i zimą, ale modowe influencerki coraz częściej udowadniają nam, że doskonale będą wyglądać także w letnich stylizacjach. Plisowane spódnice z Lidla będą świetnie pasować zarówno do eleganckich, jak i codziennych zestawień.

Nasza propozycja na co dzień to przede wszystkim powracające każdego lata espadryle - to zawsze modne i przede wszystkim bajecznie wygodne obuwie, będzie idealnie pasować do plisowanej spódnicy. Wybierz jednak model o stonowanym kolorze - beżowym, czarnym lub granatowym - w przeciwnym razie, twoja stylizacja może być zbyt pstrokata. Na górę możesz założyć najmodniejszy tego sezonu top w prążek - latem królują bluzki zapinane na guziki.

Te spódnice z Lidla zostaną w twojej szafie także na inne pory roku. Jesienią i zimą możesz założyć do nich oversizowy sweter i ulubione botki. Polecamy szczególnie bikerki lub - jeśli nie boisz się modowych wyzwań - kowbojki.

