Plisowane spódnice i sukienki cieszą się wielką popularnością. To fason, który po dłuższej przerwie, od kilku sezonów znów jest w trendach. Nosimy je do pracy, na spotkania i randki. Niedawno absolutnym hitem sprzedażowym okazała się plisowana spódnica z H&M. Obecnie na topie jest plisowana spódnica z bardzo modnym nadrukiem. To rzecz, którą warto kupić na nowy sezon!

Spódnica w panterkę z Zary

Spódnica pochodzi z wiosenno-letniej kolekcji Zary. Ma modną długość midi, która będzie na topie również w nadchodzących miesiącach. Oprócz plisów, modnym elementem jest print w panterkę, który wciąż nie wychodzi z mody. Animal print znalazł się na liście najmodniejszych wzorów sezonu wiosna-lato 2020. Cena to 89,90 zł.

fot. Materiały prasowe

Spódnice plisowane zyskały sobie ogromną sympatię kobiet na całym świecie. To idealny fason, który można nosić np. do biura. Jest wygodny, nie opina ciała, a jednocześnie świetnie leży, delikatnie maskując ewentualnie niedoskonałości figury. Ogromną zaletą plisowanych spódnic jest uniwersalność i ponadczasowość, ponieważ można je nosić na wiele sposobów.

Plisy w połączeniu z panterką prezentują się rewelacyjnie. Jak nosić tego typu spódnicę? Mnóstwo inspiracji można znaleźć na Instagramie. Model z Zary zyskał sporą popularność. Dobrym pomysłem jest zestawienie spódnicy z obszernym swetrem i kozakami - to look idealny na chłodne zimowe dni. Kozaki można zastąpić botkami np. sztybletami. Innym pomysłem są stylizacje z nutką sportowego sznytu - sneakersami, bluzą z kapturem lub krótką kurteczką.

