W plisowanych spódnicach zakochałyśmy się już rok temu. Najpierw nosiłyśmy je zimą - w czarnym kolorze, z aksamitu lub z motywami zwierzęcymi (szczególnie wężowej skórki!). Latem zastąpiły je pastele, biele oraz połyskujące materiały. Tej wiosny proponujemy nieco zaszaleć i wybrać mocny, intensywny kolor - na przykład piękną czerwień.

Plisowana spódnica z Lidla wygląda zupełnie jak model z H&M. Jedyna różnica? Cena! Ta z popularnej sieciówki kosztuje 139,99 zł, podczas gdy ta z dyskontu - jedynie 49,99 zł. To prawie 3 razy mniej. Jak wyglądają?

Czerwona plisowana spódnica Esmara, cena 49,99 zł

Ten model wbrew pozorom jest nie tylko dla odważnych. Będzie pięknie wyglądał w czerwonym total looku, jeśli jednak tak wyrazista stylizacja to dla ciebie za dużo, zestaw ją z beżowym lub szarym swetrem i płaskimi botkami. Nadal będziesz wyglądać intrygująco, ale to z pewnością bezpieczniejsza opcja.

Ta długość spódnic ma to do siebie, że z butami o dłuższej cholewce może nieco skrócić optycznie nogi. Jeśli chcesz tego uniknąć, zamiast szerokich butów wybieraj te przylegające do nogi. Pomogą też obcasy - jeśli nie lubisz szpilek, wybierz wygodny słupek.

Nie oznacza to jednak, że nie możesz wybrać innych butów. Jeśli lubisz ryzyko (lub masz bardzo długie nogi), zestaw spódnicę z Lidla z ciężkimi workerami lub bikerkami. Do tego załóż modny oversizowy sweter, odpowiednia biżuteria i stworzysz naprawdę piękny i nieco zadziorny look.

Plisowana spódnica z Lidla jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych - czerwonej oraz w biało-czarno-złote pasy. Ta druga doskonale nada się do tworzenia modnych wiosennych stylizacji, na przykład z dopasowaną ramoneską.

