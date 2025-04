Plisowane spódnice pięknie się leją i układają na ciele - dlatego właśnie pokochały je kobiety bez względu na figurę czy noszony przez nie rozmiar. Do tego wyglądają bardzo stylowo i basują do wielu okazji. Bez względu na to, czy założysz do nich elegancką bluzkę, oversizowy sweter czy nawet zwykły t-shirt, będziesz wyglądać naprawdę dobrze.

Lubimy ładne ubrania, ale lubimy też za nie nie przepłacać. Dlatego plisowana spódnica z Lidla jest naprawdę ideałem. Nie dość, że pięknie wygląda, to kosztuje zaledwie 39 złotych.

Plisowana spódnica w kolorze pudrowego różu Esmara, cena 39,99 zł

Pastele królują wiosną nie bez powodu. Doskonale pasują d aury budzącej się na nowo przyrody i przywodzą na myśl pączkujące dookoła kwiaty. Spódnica w tym kolorze będzie idealna dla każdej miłośniczki romantycznego stylu.

fot. Materiały prasowe

Pastelowy róż będzie doskonale grał z bielą, ale nie bój się go łączyć także z innymi, nawet kontrastowymi kolorami. Połączenie z czernią wygląda równie dobrze. Nie bój się też czerwieni i innych mocnych barw.

W casualowym wydaniu połącz ją z t-shirtem lub swetrem - doskonale ochroni cię przed zimnem w chłodniejsze lub wietrzne dni. Klasyczne tenisówki sprawią, że nie tylko będziesz wyglądać stylowo, ale przede wszystkim wygodnie przechodzisz nawet cały dzień.

Na półoficjalne okazje załóż do niej gładką bluzkę i bieliźniany top i marynarkę - szczególnie szary tartan doskonale sprawdzi się w tym połączeniu. Klasyczne szpilki to zawsze dobry wybór, nie bój się jednak założyć także modnych botków.

