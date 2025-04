Plisowana spódnica zestawiona z mięsistym swetrem i zamszowymi botkami to idealna propozycja jesienna. W Lidlu możesz kupić plisowaną czarną midi w dobrej cenie - 54,99 zł. .

Czarna spódnica z Lidla hitem jesieni

Jeśli nie upolowałaś czerwonej spódnicy plisowanej z Lidla w czerwcu, to nie czekaj, aż ta się wyprzeda, bo będziesz żałować. Czarna spódnica to klasyk i podstawa kobiecej garderoby. Propozycja z Lidla jest warta uwagi: plisowana spódnica ma modną długość midi, która sprawdzi się zwł. w miesiącach jesienno-zimowych. Posiada elastyczną, szeroką gumę w pasie, co sprawia, że jest wygodna w noszeniu i komfortowa. Występuje w rozmiarach 34-44.

fot. Materiały prasowe/ kolaż polki.pl

Ten typ spódnicy dedykowany jest tym kobietom, które znają się na modzie i wiedzą, co w trawie piszczy - podobne modele znajdziecie także w popularnych sieciówkach, np. Zarze. Plisowana czarna spódnica z Lidla kosztuje raptem 54,90 zł, ale poszukałyśmy konkurencyjnych zamienników - znalazłyśmy jej odpowiednik w Zarze za 119 zł. To ponad dwukrotnie więcej!

fot. Materiały prasowe/ kolaż polki.pl

Jak stylizować plisowana spódnicę?

Nie oszukujmy się - plisowana spódnica nie jest łatwa w stylizowaniu, jak np. ołówkowa spódnica. Trzeba poświęcić chwilę, by dopasować do niej górę oraz buty i dodatki. Jesienią i zimą sprawdzi się ciepły, wełniany sweter i golf oraz inne naturalne tkaniny - plisowana spódnica jest przeważnie wykonana z poliestru, dlatego sztuczny materiał warto zestawiać z przyjemnym w dotyku towarzystwem.

Długość spódnicy z Lidla jest optymalna dla osób, które noszą obcasy: świetnie będzie się komponować ze szpilkami lub botkami na obcasie. Wysokie panie mogą śmiało nosić ją do klasycznych sneakersów - najlepiej białych lub cielistych. Jeśli spódnic optycznie cię skraca - zestaw ją z obuwiem na obcasie, chyba że chcesz wyglądać naprawdę na czasie i spróbujesz najmodniejszego fasonu butów na jesień - widziałaś już białe botki Anny Lewandowskiej?

