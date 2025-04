Nikt nie ma chyba wątpliwości, że to właśnie plecione torebki z wikliny lub drewna są największym hitem każdej wiosny i lata. Przywodzą na myśl plażowanie i gorącą pogodę, dlatego wyjątkowo chętnie łączymy je z takimi stylizacjami. Jeśli również je lubisz, mamy świetną wiadomość - w nadchodzących miesiącach nadal będą królować.

Szukasz torebki, która będzie wyglądać modnie i stylowo, a jednocześnie pomieści wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy? Pleciona torebka z Zary doskonale się do tego nada. Ma wszyte urocze korale i długie, wygodne rączki.

Pleciona torebka na wyprzedaży w Zarze

Pleciona torebka doskonale sprawdzi się w codziennych stylizacjach. Drobne turkusowe koraliki o nieregularnym kształcie sprawiają, że torebka wygląda jeszcze bardziej intrygująco.

Pleciona torebka z Zary ma długie paski, które spokojnie możesz zarzucić na ramię. Większość takich torebek ma bardzo krótkie uszy, przez co nadają się jedynie do noszenia w ręce. Model z hiszpańskiej sieciówki jednak nada się nawet na długie spacery - i to nie tylko po plaży.

Torba kosztuje 69,90 zł i jest dostępna obecnie jedynie w sklepie internetowym marki. Dużym zaskoczeniem był dla nas jej skład - pleciona torebka z Zary jest wykonana z... papieru. Jest więc przyjazna środowisku i nie musisz się martwić o jej biodegradację. Uważaj jednak z czyszczeniem - chociaż materiał jest impregnowany, duża ilość wilgoci z pewnością nie będzie mu służyć.

Jak nosić plecioną torebkę z Zary?

Pleciona torebka to idealne uzupełnienie wszystkich boho stylizacji. Biała, zwiewna sukienka, espadryle, kapelusz i dużo złotej biżuterii to recepta na stylowy look, który nigdy ci się nie znudzi. Łącz ją też z jeansem lub skórą.

Pleciona torebka z Zary będzie też świetnie współgrać z koronką! I to wcale nie w roli jedynie dekoracyjnych elementów. W tym sezonie stawiamy na koronkowe sukienki. Ta mocno rozkloszowana będzie nie tylko świetnie wyglądać, ale przede wszystkim ukryje mankamenty figury.

