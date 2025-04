Sezon urlopowy zbliża się wielkimi korkami, więc najwyższy czas zacząć przygotowania do wyjazdu na upragnione wakacje. Zaczynamy od najbardziej przyjemnej części, czyli plażowania, a dokładniej mówiąc rzeczy, które sprawią, że na plaży będziecie wyglądały modnie i stylowo.

Fokus na trend: odkryte ramiona

Plażowy niezbędnik 2017

Na naszej liście znajdziecie m.in. czarny jednoczęściowy strój kąpielowy, który zatuszuje wystający brzuszek i optycznie wysmukli talię. Do tego dobrałyśmy wygodne klapki, które będziecie mogły błyskawicznie zdjąć, gdy wejdziecie na gorący piasek.

Przyda się również zwiewna sukienka, która nie będzie krępowała ruchów. Jeżeli nie czujecie się zbyt pewnie w kostiumie kąpielowym, to wybawieniem będzie dla was sarong lub pareo. Dzięki temu zakryjecie części ciała, których nie chcecie pokazywać.

Na plażę nie wybierajcie się bez odpowiedniego nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych. To bardzo stylowe, ale również bardzo potrzebne dodatki, które ochronią szczególnie narażoną na nagrzanie głowę i oczy.

Plażowanie nie może się udać bez stylowego ręcznika lub koca. Bardzo duży wybór produktów tego typu znajdziecie w większości sieciówek. Aby zabrać te wszystkie rzeczy, przyda się również stylowy koszyk, który na co dzień możecie nosić zamiast tradycyjnej torebki.

Oczywiście wybrane przez nas rzeczy są jedynie propozycjami. To, co wybierzecie, zależy oczywiście tylko od was, waszego gustu, potrzeb i upodobań.

