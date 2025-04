Zima zbliża się wielkimi krokami, a wy nadal nie macie ciepłego płaszcza? Specjalnie dla was wybrałyśmy 6 najmodniejszych okryć wierzchnich na zimę 2018.

1. Stylowe parki

Wszystko zaczęło się od Eskimosów. Gruba kurtka z futrzanym kołnierzem grzała ich w długie i mroźne zimy. Jednak prawdziwą popularność zdobyła w latach 40. i 50., gdy w długie zielone kurtki zostali wyposażeni amerykańscy żołnierze walczący w Korei.

Od tamtej pory ten model niezmiennie inspiruje projektantów i zyskał miano modowego klasyku. Jeżeli szukacie ciepłej parki na zimowe miesiące to koniecznie zajrzyjcie do Zalando. Znajdziecie tam bardzo dużo ciekawych modeli.

fot: 1. Zielona parka Vila, cena, ok. 549 zł; 2. Żółta parka JDY, cena, ok. 229 zł; 3. Czarna parka Miss Selfridge, cena, ok. 569 zł

2. Płaszcze w intensywnych kolorach

Pewnie wiele z was jeszcze nie myśli o sezonie wiosna-lato 2018, ale możemy wam zdradzić, że intensywne kolory królowały na światowych wybiegach. Może warto już teraz zainwestować w fioletowy, różowy lub zielony płaszcz?

fot: 1. Fioletowy płaszcz 2nd Day, cena, ok. 1179 zł; 2. Różowy płaszcz J.CREW, cena, ok. 1969 zł; 3. Zielony płaszcz Vero Moda, cena, ok. 349 zł

3. Płaszcze w kratę

W sezonie jesień-zima 2017/2018 krata pojawia się na wszystkich elementach garderoby. Na światowych wybiegach krata mieni się w brązowych, żółtawych i czerwonych odcieniach. Jednak na ulicach dominują szarości.

fot: 1. Płaszcz w kratę Ted Baker, cena, ok. 1649 zł; 2. Płaszcz w kratę Tommy Hilfiger, cena, ok. 2099 zł; 3. Płaszcz w kratę Only, cena, ok. 399 zł

4. Płaszcze z futrzanym kołnierzem

Pojawiły się na wybiegach u wielu znanych projektantów. Nie ma znaczenia, jaki kolor i model wybierzecie. Ważne, żeby kołnierz był duży i przyjemny w dotyku. To fajne urozmaicenie tradycyjnego i czasem niestety nudnego elementu garderoby.

fot: 1. Płaszcz z futrzanym kołnierzem Vila, cena, ok. 399 zł; 2. Szary płaszcz z futrzanym kołnierzem New Look, cena, ok. 319 zł; 3. Zielony płaszcz mint&berry, cena, ok. 629 zł

5. Kolorowe futerka

W tym roku kolorowe futerka pojawiły się w kolekcjach większości marek. Hitem są długie i ciężkie modele inspirowane stylem vintage. Jednak na wybiegach można było podziwiać wszystkie kolory tęczy, od delikatnych pasteli po intensywne czerwienie, niebieski, a nawet żółty.

fot: 1. Futerko w panterkę Jennyfer, cena, ok. 249 zł; 2. Kolorowe futerko Ivyrevel, cena, ok. 629 zł; 3. Żółte futerko Glamorous, cena, ok. 759 zł

6. Puchowe płaszcze

Klasyczne płaszcze są synonimem klasy i elegancki, ale w tym sezonie numerem jeden są ciepłe puchówki.

Za powrotem tych ciepłych kurtek i płaszczy stoi Demna Gvasalia, który pokazał je w kolekcjach Vetements i Balenciaga. Oczywiście taka kurta jest najbardziej przydatna w okresie zimowym, ale moda rządzi się swoimi prawami i trendsetterzy noszą je również w okresie wiosennym i jesiennym.

fot: 1. Czarny płaszcz puchowy G-Star, cena, ok. 929 zł; 2. Płaszcz puchowy Only, cena, ok. 299 zł; 3. Czerwony płaszcz puchowy Covert Overt, cena, ok. 669 zł

